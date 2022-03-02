Подорожают ли лекарства в Хабаровском крае, и с какими изменениями столкнутся жители региона

Поставщики контролируют ситуацию на рынке медикаментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Хабаровского края начали массово скупать лекарства в аптеках региона. Такой ажиотаж резко возник из-за распространения в интернете всевозможных фейков и информационного шума. В региональном минздраве поспешили успокоить: сложности действительно есть, но резкой пропажи нужных лекарств не прогнозируется.

- На фоне санкций со стороны Запада в России пострадала логистика импортируемых лекарственных препаратов. Ряд производителей и поставщиков временно приостановили все поставки до нахождения путей выхода их этой ситуации, - рассказала «КП»-Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

Цены на медикаменты неминуемо возрастут спустя некоторое время, но это коснется зарубежных лекарств. Новая ценовая политика обоснована компенсацией будущих логистических затрат. Сейчас уже приняты меры для сохранения текущих запасов таких препаратов: часть товара была переведена в специальные резервы, чтобы не опустошать собственные склады.

- Будет ли изменение цен на отечественные медикаменты, пока не ясно. Однозначный ответ можно дать только по препаратам, входящим в перечень ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством и не могут быть выше установленных на уровне субъекта предельных надбавок.

Данные препараты занимают не менее 40 процентов от общего ассортимента аптечной сети, поэтому резкого колебания цен в государственных аптеках в целом не ожидается. Смысла в спешной скупке лекарств абсолютно нет. Это лишь создает искусственный спрос на товары, и ведет к усугублению ситуации. Препараты стоит покупать, если они действительно необходимы, а не пытаться забрать все, что есть на полках аптек, на всякий случай. Такие действия могут повлечь серьезные последствия: лекарства могут просто не дойти до нуждающихся в них людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подорожали ли смартфоны, и что происходит на рынке электроники в Хабаровске

«Комсомолка» выяснила, как изменилась динамика цен на бытовую технику и электронику в Хабаровске (подробнее)

Рост цен на хлеб, масло и другие важные продукты сдержат в Хабаровском крае

Пока подобные обязательства взяли на себя две крупные торговые сети региона (подробнее)