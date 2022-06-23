Как из «Дюймовочки»: розовые «лотосы» украсили озеро в Хабаровске

Именно на такой кувшинке уплывала крошка Дюймовочка из одноименной сказки Андерсена от противного семейства жаб Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Первые кувшинки украсили своим розовым цветением озеро Рица в Хабаровске. Цветы распустились с наступлением теплой погоды.

В народе кувшинки «Нимфея» часто называют лотосами. Именно на такой кувшинке уплывала крошка Дюймовочка из одноименной сказки Андерсена от противного семейства жаб. И это вполне логично, ведь в переводе с греческого название водяной лилии переводится как «куколка».

Совсем скоро в городе расцветут и редкие лотосы Комарова Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

На Рице кувшинки появились не сами собой. Высадкой растительности там занимается водолаз Александр Салахов. Без человеческой помощи кувшинки бы не пережили суровую дальневосточную зиму. Цветы приходится прятать на глубину озера. Кстати, в озере кувшинки пускают длинные упругие корневища, поэтому они никуда не уплывают и прочно держатся за дно. А совсем скоро должны распуститься и лотосы Комарова. Этот редкий вид водных растений, который находится под охраной, ожидаемо вновь станет объектом пристального внимания фотографов и моделей. Напомним, в прошлом году хабаровские блогеры буквально выстроились в очередь, чтобы сделать эффектные снимки на фоне цветов. Но нужно быть предельно аккуратными. Если корень лотоса будет поврежден, то цветок погибнет.

Именно на такой кувшинке уплывала крошка Дюймовочка из одноименной сказки Андерсена от противного семейства жаб Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

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