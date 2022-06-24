«Он может обрушиться на нас в любой момент»: хабаровчанка с 11-летним сыном живут с нависшей над головой угрозой

На потолке появляются все новые и новые трещины. ФОТО: предоставлено героиней публикации

В Хабаровске в доме, расположенном по адресу переулок Пилотов, 8 местная жительница Мария уже почти полгода живет в своей квартире как под дамокловым мечом. Дело в том, что в феврале 2022 года женщина заметила, что потолок в зале начал прогибаться, чего раньше не было.

С тех пор с каждым днем ситуация становилась все хуже и хуже. Конечно, хабаровчанка не раз обращалась в свою управляющую компанию, но результатов это не принесло, и ремонтом там так и не занялись.

А 24 июня она записала короткое видео, на котором продемонстрировала большую трещину, которая расходится по всему потолку. Дело в том, что несущая деревянная балка прогнила и сломалась, в любой миг на головы жильцов может обрушиться потолок. Видимо, там раньше была течь в крыше, до того женщина купила эту квартиру. Мария проживает в квартире не одна, а вместе с 11-летним сыном.

В зале страшно находиться. ФОТО: предоставлено героиней публикации

- Я живу на последнем, третьем этаже - дальше идет крыша. В ней уже образовалась дыра. Нужен серьезный ремонт. Сначала у меня был натяжной потолок, на котором я заметила странные дефекты, как будто на него что-то давит. После того как специалисты его сняли, то обнаружилось, что прогибается балка. Потом я вызвала ЖЭК, ко мне долго не приходили. А когда, наконец, пришли, то сказали - ждите, когда отключат отопление, тогда и придем, и будем делать вам крышу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария, жительница квартиры с обрушающимся потолком.

Еще сотрудники управляющей компании сказали Марии собирать подписи жильцов, чтобы те коллективным собранием решили, собирать ей деньги на ремонт или нет. На что женщина ответила, что это аварийная ситуация - «косметикой» тут не обойдешься, надо полностью менять потолок. Затем они пообещали прийти 25 мая. Мария прождала работников весь день, но никто не пришел. На звонки и письма тоже не отвечали.

- Управляйка меня игнорирует, хотя там в курсе ситуации: они видели трещину и были на крыше - там уже яма, а под ней провал - если в ближайшее время ничего не сделать, то потолок просто рухнет, и будет дыра. Выглядит это страшно! Каждый день появляются все новые и новые трещины. Мы с ребенком боимся заходить в зал и не можем там находиться, так как это опасно для жизни.

Наконец, обеспокоенная и уставшая женщина обратилась в региональный центр «ЖКХ Контроль» за помощью. В организации заявили, что напишут обращение в соответствующие органы, на ТВ и в СМИ, а также готовят жалобу в ГЖИ (государственную жилищную инспекцию).

И только в последние дни «управляйка» снова начала шевелиться. Но это больше похоже на издевательство.

Потолок проваливается из-за прогнившей балки. ФОТО: предоставлено героиней публикации

- Недавно мне позвонили в два часа дня и сообщили, что сейчас придут. Я в это время, разумеется, была на работе. На что мне ответили, что я им препятствую попаданию в квартиру. Меня такое заявление обескуражило - что значит, препятствую - вы меня заранее предупредите, я вам открою. Видимо, хотят на меня спихнуть ответственность.

За те два раза, что сотрудники управляющей компании навещали Марию, наблюдали трещину только с порога и затем спешно уходили. На данный момент женщина ждет, когда управляйка начнет, наконец, действовать.

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