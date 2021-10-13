Потолок рухнул в аварийном доме в ЕАО: обломки едва не завалили ребенка

Деревянные перекрытия, штукатурка и куски кирпичей обвалились в комнату, где спал ребенок Фото: Прокуратура ЕАО

В одной из квартир дома №19 по Московской улице ЧП - 11 октября рухнула часть потолка. Деревянные перекрытия, штукатурка и куски кирпичей обвалились в комнату, где спал ребенок. Прокуратура и Следком проводят проверки.

Двухэтажный дом был построен 62 года назад и в 2018-м был признан аварийным. Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

6000 РУБЛЕЙ ЗА НЕБЕЗОПАСНОСТЬ

Двухэтажный дом был построен 62 года назад, сильно износился и в 2018-м был признан аварийным. Жить в столь ветхом строении было опасно: стены в трещинах, кругом все осыпается, плесень стала полноправной хозяйкой. Но люди все равно оставались в старых квартирах: либо идти некуда, либо не на что, либо незачем.

Жить в столь ветхом строении было опасно: стены в трещинах, кругом все осыпается Фото: Прокуратура ЕАО

В одной из квартир жила многодетная семья - Лилия Колобова с супругом и четверо несовершеннолетних детей. Женщина решила съехать из опасного дома, а помещение сдать в аренду. Квартиру на свой страх и риск сняла другая семья, которая, по словам источника «КП» в силовых структурах региона, знала о проблемах дома. Цена вопроса - 6000 рублей в месяц.

Рано утром, 11 октября, весь дом проснулся от страшного грохота. Часть потолка в арендованной квартире обвалилась прямо в комнате, где спал 13-летний подросток. Только чудом никто не пострадал.

Квартиру на свой страх и риск сняла другая семья, которая знала о проблемах дома. Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

ОФИЦИАЛЬНО

Дом №19 хоть и был признан аварийным, но расселять и сносить его не спешили. Эта процедура должна была начаться только в 2028 году. Причина - дом не попал во второй этап муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилья. Каждый день здоровью жильцов угрожала большая опасность.

- Сейчас расселяют людей, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Поэтому дом по адресу Московская, 19, не попал в программу переселения. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают причины обрушения потолка. Только потом будет приниматься решение по пострадавшей квартире и дому в целом, - сообщили «КП» в мэрии Биробиджана.

Каждый день здоровью жильцов угрожала большая опасность Фото: Прокуратура ЕАО

Лилия Колобова обратилась к прокурору с заявлением о нарушении ее жилищных прав как лица, имеющего право на внеочередное предоставление жилого помещения. Ведомство организовало проверку.

- В ходе прокурорской проверки будет дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления и управляющей организации, ответственных за своевременное расселение аварийного дома, обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда и создание безопасных условий для проживания в нем граждан, - прокомментировали в прокуратуре ЕАО.

Свою проверку организовал и Следком в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Прокуратура и Следком проводят проверки Фото: Прокуратура ЕАО

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