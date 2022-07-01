Раздавали подзатыльники и рассекли губу ребенку: детский сад в ЕАО проверяют после заявления о шокирующих мерах воспитания

Терпение мамы иссякло, когда ее сын пришел из детского сада с кровоподтеком на губе Фото: Артем ЛЕНЦ

Жительница Биробиджана заявила о рукоприкладстве в одном из детских садов, который находится в центре города (его номер и название мы не можем публиковать до окончания разбирательств). Женщина рассказала о неподобающих мерах воспитания с применением физической силы. Полиция проводит проверку.

О рукоприкладстве со стороны нянь и воспитателей мама одного из шестилетних воспитанников рассказала 28 июня. Женщина сообщила, что в детском саду ребятишки якобы получают подзатыльники за непослушание, их грубо одергивают за руки.

О подобных мерах воспитания биробиджанка знала и ранее, но по какой-то причине предпочитала не обращаться в правоохранительные органы. Терпение мамы иссякло, когда ее сын пришел из детского сада с кровоподтеком на губе.

- Женщина обратилась на телефон доверия и рассказала о том, что ее ребенку в детском саду были причинены телесные повреждения. Сообщение было зарегистрировано, инициирована проверка. Подключены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, официальный представитель УМВД РФ по ЕАО.

Полицейским и сотрудникам ПДН предстоит выяснить, насколько изложенная мамой информация достоверна. Для этого опрашиваются воспитатели и няни детского сада, а также родители воспитанников. При необходимости полицейские побеседуют с детьми в присутствии мам и пап.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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