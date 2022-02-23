Ударил об стену и вышвырнул из класса: обматерившему школьника учителю физики вынесли приговор в Хабаровске

На кадрах видно, как педагог бьет парня об стену, попутно обкладывая матом Фото: Скриншот с видео

Учителю технологии и физики вынесли приговор за разборки с учеником во время урока. Напомним, что инцидент случился 21 декабря прошлого года в школе №68 и попал на видео. На кадрах видно, как педагог бьет парня об стену, попутно обкладывая матом.

Разборки между учителем, который раньше был военным, и 14-летним школьником начались после того, как последний уронил ручку. Ученик начал бегать по классу, к нему подключились другие дети. Это вывело учителя из себя и он взорвался.

Школьники сняли происходящее на видео. На кадрах педагог схватил ученика и «впечатал» его в стену. Затем учитель взял парня за шиворот и силой вытолкнул из кабинета. Все это сопровождалось отборными матами и оскорблениями со стороны педагога.

- Иди сюда! Я тебе че сказал! Ты че тут делаешь, а?! Пошел, тварь! Чтобы я тебя тут больше не видел! - кричал разъяренный учитель технологии и физики МБОУ СОШ № 68.

В инциденте начали разбираться правоохранительные органы. Выяснилось, что учитель уже был замешан в подобных скандалах. В 2019 году он ударил ученика об стол, это расценили как административное правонарушение. В этот раз СК завел уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый вину признал, раскаялся. Суд назначил мужчине наказание в виде судебного штрафа 15 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на год, - прокомментировали «КП» в Индустриальном районном суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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