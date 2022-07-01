Трупы закидали картошкой: останки и гниющие отходы валялись у реки в Комсомольске

Смердящей вонью наполнился берег реки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неизвестные устроили скотомогильник на набережной Комсомольска. Более четырех тонн останков коров гнили на земле около полугода. Разлагающиеся туши были присыпаны огромным количеством картофеля. Все это месиво пролежало на берегу Черной речки, вероятнее всего, с зимы. Снег скрывал останки, а запах не был таким кошмарным из-за морозов.

Конечно, такой беспредел не остался незамеченным. Местные жители жаловались на вонь, вызывающую тошноту. За дело взялась прокуратура, после чего скотомогильник перестал мучить горожан.

- Несанкционированную свалку отходов убоя крупного рогатого скота устранили. Все отходы были сожжены. Утилизация прошла в соответствии с санитарными требованиями, - рассказала Екатерина Коснырева, старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ.

Кто решил пренебречь правилами, неизвестно. Судя по масштабам, это устроили люди, работающие на мясном производстве. Однако точной информации нет. В данный момент нарушителя ищут сотрудники правоохранительных органов.

Главе Комсомольска также было вынесено представление от межрайонного природоохранного прокурора. Ведомство провело проверку соблюдения администрацией города законодательства о биологических отходах.

Напомним, еще один скотомогильник с останками коров был обнаружен недалеко от Чкалова. На берег реки Черный ключ свозили коровьи шкуры, где они гнили и источали зловоние, а дикие звери растаскивали отходы на большие расстояния. Опасность подобных явлений колоссальная. В воду и почву проникают бактерии, способные вызвать ужасные болезни у людей. Они легко распространяются, а также могут сохраняться на одежде вплоть до месяца.

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