Жители Хабаровска увидели НЛО

Загадочная вспышка попала в объектив камеры Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

2 июля празднуется Всемирный день НЛО. И неслучайно именно в ночь на эту дату хабаровчане увидели неопознанный летающий объект. Хотите - верьте, хотите - нет, но это истинная правда.

Все случилось на выезде астрономов за город в поле возле села Дружба. Вместе со знатоками космоса на место приехало и около 10 гостей. Для чего все собрались, неужели искать круги на траве? Нет, все проще: в этот день, а точнее, в эту ночь астрономы пригласили всех желающих посмотреть на великий парад планет. Но не только планеты открылись взору собравшихся, но и кое-что намного более загадочное.

Поле, над которым заметили НЛО Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Примерно в час ночи в небе появилось нечто необычное. Яркой вспышкой неизвестный объект пронесся по ночному небу и так же быстро затерялся среди звезд. Свидетелями этому явлению стали все присутствующие, которые своими глазами видели полет объекта.

В общем, никакой сакральной тайны здесь не оказалось. НЛО скорее всего был лишь спутником, самолетом либо обычным метеором, вошедшим в земную атмосферу. Однако лжи тоже нет, это точно было НЛО, ведь никто так и не смог сказать, что именно пролетело в небе.

- Неопознанным летающим объектом называется любой небесный объект, который наблюдатель не может четко определить. По сути, любое космическое тело - НЛО до тех пор, пока не удастся достоверно сказать, чем оно является, - рассказал Евгений Ревва, астроном из Хабаровска.

Вот так просто. Абсолютно любое явление можно определить как НЛО. А распознать объект астрономы просто не успели: он появился и исчез слишком быстро, чтобы его можно было успеть разглядеть в телескоп. Поэтому и определить, что это такое, тоже невозможно. Так астрономы разрушили мифы о том, что НЛО - это всегда про тарелки в космосе и зеленых человечков.

- Насчет жизни на других планетах… Почему бы и нет, все возможно. Но пока достоверных доказательств этому ученые не нашли. Вселенная настолько огромна, что это вполне может быть правдой. А есть различные теории, и подтверждения контактов землян с инопланетянами нет. Достаточно немного почитать про каждый такой случай, и сразу становится понятно, что это фальсификация.

Впрочем, многие хабаровчане верят в то, что лично видели инопланетян, и их НЛО был ничем иным, как визитом пришельцев. Некоторые рассказывают, что видели странные космолеты с бесчисленными огнями, а некоторые, что беседовали с инопланетным разумом в теле соседа.

- Лет пять назад я видела голубую вспышку в небе со своего балкона. Была ночь, а на небе много облаков, поэтому это точно не падающая звезда, тогда небо вообще не было хорошо видно. Когда присмотрелась, поняла, что это какая-то ракета, похожая на вытянутый цилиндр. Пыталась снять видео на телефон, но на записи ничего не разглядеть. Не знаю, конечно, что это было, но точно что-то странное. Я очень испугалась, хотя никогда не была трусихой. В пришельцев верю. Не может быть, что мы одни во всей Вселенной. Наверняка на многих планетах есть десятки форм жизни, которую мы даже не в силах представить и осмыслить, - рассказала «КП» - Хабаровск» Олеся В., хабаровчанка.

Как бы то ни было, кроме рассказов очевидцев или вымышленных историй, каких-то реальных доказательств этого явления до сих пор нет. В космосе полно и других загадок и вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Тайны космоса без устали изучаются учеными по всему свету. А нам, простым обывателям, достаточно один раз выехать на наблюдения за звездами, чтобы очароваться далеким и загадочным космосом. И додумывать ничего не придется: звездные скопления и далекие галактики настолько интересны, что любая выдуманная теория меркнет по сравнению с настоящей красотой бескрайних космических просторов.

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