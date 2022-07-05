Магаданские Бонни и Клайд: банда малолетних преступников решила поиграть в хакеров

Жажда легких денег обернулась логичным итогом. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вдохновение бандитской романтикой никогда не доводит до хорошего. На своем примере познали этот горький опыт малолетние преступники из Магадана. Бонни и Клайд местного розлива вместе с 19-летним подельником попались на краже денег.

НАСЛУШАЛИСЬ LUMEN

Все началось, когда 15-летнему подростку пришло в голову подбить свою 16-летнюю девушку на преступление. Первую аферу они провернули, пока ехали в такси. Влюбленные обманули водителя и под выдуманным предлогом заполучили на время его мобильный телефон. Пока ничего не подозревающий таксист вез их до пункта назначения, подростки умудрились перевести на счет девушки 4800 рублей из мобильного банка жертвы. Сообщение об этом преступная парочка стерла, а затем вернула мобильник обратно.

ЗАПУГАЛИ ЖЕНЩИНУ РАДИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Одного эпизода парню оказалось мало, тогда он решил пойти на еще одно преступление. Его 19-летний приятель предложил подростку украсть банковскую карту их общей знакомой.

- Магаданцы тайно завладели карточкой, после чего сняли с нее около 22 тысяч рублей. Средства они поделили между собой, а затем потратили на личные нужды, - сообщили в СУ СК России по Магаданской области.

Прошло буквально несколько дней, как сообщники вновь решили воссоединиться в банду ради наживы. Они напали на родственницу 16-летнего парня. Угрожая женщине ножом, они вторглись в ее квартиру и начали рыскать в поисках денег. В доме наличных не оказалось, тогда они вновь прибегли к старой схеме. Зашли в банковское приложение напуганной родственницы и перевели себе все имеющиеся деньги: ровно тысячу рублей. Разочаровавшись скудной наживой, парень постарше похитил из квартиры два паспорта. Он надеялся использовать их в будущем для получения микрозайма.

ДОПРЫГАЛИСЬ

Деятельность малолетней банды удалось приостановить. Сотрудники правоохранительных органов нашли всех причастных к перечисленным эпизодам. Фигуранты подозреваются в разбое и кражах с банковского счета. Кроме того, 19-летнего молодого человека привлекут к ответственности за два эпизода вовлечения несовершеннолетнего в преступление.

- Все эпизоды объединили в одно дело, несмотря на то, что они произошли в разные дни и с разными участниками. Ко всему произошедшему причастен 16-летний подросток, он участвовал во всех описанных случаях. Видимо, преступники всегда работали по своей «схеме»: списывали деньги со счетов своих жертв, а затем стирали сообщения о произошедшем, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ведомства.

Следователи собрали достаточно доказательств причастности всех троих молодых людей к преступлениям. Сейчас уголовное дело передано в суд, который и решит дальнейшую судьбу бандитского треугольника. Молодым людям грозит внушительный тюремный срок, девушке также может светить лишение свободы либо уплата штрафа.

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