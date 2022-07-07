Стало известно, когда откроется «Вкусно - и точка» в Хабаровске

Бургеры близко Фото: Администрация Хабаровска

Рестораны быстрого обслуживания «Вкусно - и точка» около месяца принимают посетителей, но волна открытий нового-старого «Макдоналдса» до сих пор не докатилась до Хабаровска. Пока официальная дата открытия не разглашается, однако управляющие заведениями в городе рассказали «КП» - Хабаровск», что это будет в середине июля. Именно тогда хабаровчане вновь смогут полакомиться знакомыми булочками с котлетами в новой обертке.

Недавно житель города поделился своим опытом трудоустройства в одно из заведений сети в Хабаровске. Он также приоткрыл завесу тайны даты открытия точек.

- На днях мне позвонил менеджер ресторана, куда я приходил на собеседование. Спросил про прохождение медкомиссии и получение всех необходимых при приеме на работу документов. Помимо этих вопросов он поинтересовался, в какие дни с 11 по 17 июля мне было бы удобнее работать, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег П., молодой человек, который устраивался в заведение.

Закрытое заведение в Хабаровске Фото: Кирилл ПИРОГОВ

Он рассказал, что условия работы его полностью устроили, и к сотрудникам относятся серьезно. Новых сотрудников активно начали искать как раз ко «второму дыханию» фастфуда. Ведь в Хабаровск сеть под старым названием зашла чуть больше года назад, но уже завоевала популярность. А в планах - расширение и открытие новых ресторанов.

- Все прежние условия работы сохранятся. Мы заботимся о наших сотрудниках и стараемся обеспечить им максимальный комфорт и стабильность. Кроме того, мы предлагаем быстрый карьерный рост, а также программы обучения и повышения квалификации. Например, путь от работника предприятия до инструктора при желании можно пройти за один месяц, от работника до менеджера предприятия - за три месяца, а от работника до ассистента директора предприятия - за шесть месяцев, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Котельникова, консультант по производству сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно - и точка».

К слову, также не секрет и зарплата в заведениях сети в Хабаровске. Стандартная почасовая ставка - 188 рублей, а средняя зарплата за месяц - около 48 тысяч рублей.

Хабаровчане по-разному относятся к перерождению «Макдоналдса». Кто-то очень ждет, а кто-то считает, что в городе полно и других неплохих мест. Как бы то ни было, очереди до закрытия в заведениях были гигантские даже в будние дни, а в выходные за бургером буквально приходилось пробиваться через толпу.

- Жалко, конечно, что «Макдак» закрылся. На новую сеть никаких надежд не возлагаю, но если вкус останется тот же, то это будет хорошо. Мне друзья из Москвы рассказали, что мои любимые наггетсы теперь не такие вкусные, а мороженое изменилось очень сильно, что не внушает оптимизма, - рассказала «КП» - Хабаровск» Софья Л., хабаровчанка.

Напомним, рестораны сети McDonald’s закрылись в Хабаровске в середине марта. Уже 16 мая американская корпорация заявила об уходе с российского рынка. Все рестораны популярного фастфуда в России выкупил бывший владелец франшизы, предприниматель Александр Говор.

Кроме того, уже стало известно, когда откроются рестораны сети в Приморье. Об этом - в материале «КП» - Дальний Восток»

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