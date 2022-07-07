Приятель Оушена: экс-сотрудник МЧС «намахиначил» на два миллиона

Нелегальные схемы были раскрыты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ягоднинский районный суд Магаданской области поставил точку в деле о долгоиграющей афере бывшего начальника отряда противопожарной службы. Обвинительный приговор огласили сразу по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

- В ходе заседания подсудимый свою вину не признал, заявив, что он этого не делал, а также не раскаялся в содеянном. Однако на стадии следствия были собраны доказательства, по совокупности которых был вынесен приговор по уголовному делу, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Труфанов, исполняющий обязанности прокурора Ягоднинского района Магаданской области.

Осужденный умудрился целых два года скрывать от вышестоящего руководства МЧС информацию об уходе сотрудницы. Мужчина не оформил документы об увольнении и приказал подчиненным ежемесячно включать «мертвую душу» в табели учета рабочего времени, а также писать рапорты на премирование. Таким образом, бывшая сотрудница все еще получала зарплату и другие выплаты.

Интересным является тот факт, что бывшая работница МЧС ежемесячно «перечисляла» полученные деньги на банковские счета бывшего начальника или на счета его близких родственников.

Также фигурант дела регулярно издавал приказы об утверждении некоторым сотрудникам повышенных премий к зарплате, но по договоренности 50 процентов этих средств уходили или в его карман, или супруги.

По итогу материальный ущерб по всем преступлениям составил более двух миллионов рублей. Суд вынес приговор, по которому экс-спасатель ближайшие 4,5 года проведет в колонии общего режима, а также выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Вдобавок осужденного лишили права занимать определенные должности в течение трех лет.

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