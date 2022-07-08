Вместе сквозь огонь: семья сотрудников МЧС из Хабаровска отмечает День любви, семьи и верности в 18-й раз

Стихией семьи Новиковых, безусловно, является огонь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому этот день вскоре может стать официальным выходным. А пока этого не произошло, праздник остается отличным поводом рассказать о людях, для которых все три составляющие праздника являются самыми главными в жизни словами.

Стихией семьи Новиковых, безусловно, является огонь. В 2004 году молодой пожарный Константин почти случайно оказался в гостях у сотрудницы 30-й пожарно-спасательной части. Внезапно для самого Константина этот день определил всю его дальнейшую жизнь после того, как в этой же квартире он увидел ее дочь Юлию. Встретившись взглядами вот уже почти 20 лет назад, Константин и Юлия продолжают нести этот блеск в глазах вместе.

Чуть позже Юлия также пополнила ряды МЧС России, поэтому теперь семью справедливо можно называть «огненной». На сегодняшний день Юлия уже 14 лет является диспетчером 99-й пожарно-спасательной части, а Константин работает пожарным уже 20 лет, дослужившись до звания командира отделения той самой 30-й пожарно-спасательной. Обе части входят в состав 21-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Семья Новиковых из Хабаровска рассказала о реальности любви с первого взгляда Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Новиковы не нуждаются в пояснениях о том, что такое настоящая семья. За них скажут три дочери: 17-летняя Ольга, девятилетняя кадет МЧС Александра и Кристина, которая вскоре готовится отпраздновать свой восьмой день рождения.

- Мне только среднюю дочь разрешили назвать, но у меня еще есть право дать имя сыну. Супруг мечтает о нем. Если мечта сбудется, сына назову Алексеем - в честь моего отца, - рассказала Юлия.

Наглядным примером существования любви с первого взгляда для Юлии стала история ее родителей. Ее мама - 17-летняя на тот момент девушка, из чистого любопытства посетила соревнования по пожарно-прикладному спорту, где на глаза ей попался пожарный-спортсмен Алексей. Этот взгляд впоследствии также оказался судьбоносным.

- Борьба с огнем - всегда опасное занятие, каким бы опытом не обладал пожарный. Поэтому Юлия все еще не перестает переживать за любимого в период трудовых будней. Однако, по словам супруги, справляться с чувством тревоги помогает дружное пожарное братство, которое точно не даст никого в обиду, - рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Очередным поводом для гордости для Юлии стала почетная грамота, которую Константин получил в этом году от губернатора Хабаровского края.

Семья Новиковых из Хабаровска рассказала о реальности любви с первого взгляда Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Константин, в свою очередь, души не чает в Юлии даже спустя почти два десятка лет совместной жизни. Старшина пожарно-спасательной части - не только незаменимый сотрудник на работе, но еще и замечательная мама, хозяйка и рукодельница. Юлия успевает создавать уют в любом месте, где бы ни находилась, а также украшает этот мир вещами, связанными крючком и на спицах.

Наличие трех детей, по мнению четы Новиковых - не предел, поэтому семья пополнилась двумя котами. Первого, Томаса, подарили дочери на день рождения, а второй, Кеша, был спасен из пожара.

Семья Новиковых из Хабаровска рассказала о реальности любви с первого взгляда Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Ситуации разные бывают, как у всех. Не всегда все идеально. И проблемы есть, и трудности. Психануть, уйти - это не любовь, не семья, - говорит Юля. - Семья - это когда он поддерживает тебя, ты - его. Сели, поговорили, постарались найти компромисс. И дальше - любим, ценим, радуемся, живем! - рассказала Юлия Новикова секрет счастливой семьи.

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