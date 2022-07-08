Девять лет любви и верности: семья сотрудников ГИБДД из Хабаровска рассказала о секретах счастливого брака

Мария и Геннадий живут душа в душу и воспитывают сына Глеба Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В День семьи, любви и верности всегда хочется вспомнить о крепких узах брака и счастливых историях совместной жизни двух сердец. Иногда работа может стать не только стимулом к развитию, но и местом встречи партнера на всю жизнь. Такая лавстори произошла у 33-летней Марии и 37-летнего Геннадия, которые познакомились друг с другом девять лет назад. Они работали в ГИБДД Хабаровска, когда между ними пробежала первая искра будущих чувств, а сегодня Заяшниковы уже восемь лет в браке и растят чудесного семилетнего сына Глеба.

Глеб мечтает быть похожим на родителей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Чувства возникли почти сразу же. Мой муж - человек-улыбка. Когда он заходит в комнату, то у всех вокруг мгновенно поднимается настроение. Он начал за мной ухаживать, и я ответила взаимностью, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Заяшникова.

Человек-улыбка Геннадий покорил Марию своей харизмой Фото: предоставлено героем публикации

ДИНАСТИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Сейчас капитан полиции Мария Заяшникова работает в ГИБДД в экзаменационном отделе. Она выдает и заменяет людям водительские удостоверения, а также принимает экзамены у будущих водителей. Лейтенант полиции Геннадий Заяшников, в свою очередь, патрулирует улицы города и выезжает на места аварий вместе с наружным нарядом ДПС. Ему очень нравится его работа, и, как говорит Мария, на пенсию он точно выйдет нескоро. Даже в отпуске мужчина очень грустит без ежедневных вызовов на место и поскорее ждет трудовых будней.

Геннадий обожает свою работу Фото: предоставлено героем публикации

- Я всегда хотела попасть в полицию, ведь жила недалеко от Дальневосточного юридического института и всегда видела девушек в форме. И у меня, и у мужа отцы связаны с военной сферой, поэтому сомнений в выборе работы не было. Сначала я устроилась следователем, но быстро поняла, что не могу так жить. Все выходные, праздники, даже ночи я проводила на работе, пропускала дни рождения близких. Сейчас в ГИБДД у меня работа намного спокойнее.

Мария на работе Фото: предоставлено героем публикации

Геннадий тоже взял пример с отца. Вместе с папой он еще мальчиком часто переезжал с места на место, даже два года жил в Корее. Затем все-таки он вернулся в Хабаровск, где пошел служить в армию. После этого он решил устроиться в ГИБДД и ни разу не пожалел о своем решении.

Возможно, именно Мария выдала вам ваше водительское удостоверение Фото: предоставлено героем публикации

Сын Глеб тоже вдохновляется примером родителей и мечтает так же пойти работать в полицию. Родители уговаривают его пойти в пилоты, но будущий первоклассник непреклонен: он хочет быть похожим на папу. А также им обоим нравятся автомобили, что тоже подталкивает рассматривать именно ГИБДД.

Глеб, сын Марии и Геннадия Фото: предоставлено героем публикации

МУЗЫКА И СПОРТ

Не только с машинами связана жизнь семьи Заяшниковых, но и с музыкой. Мария и Геннадий очень любят петь. Девушка не раз становилась лауреатом вокальных конкурсов. Она также играет на фортепиано и гитаре. Сын тоже не отстает от мамы: Глеб отлично играет на укулеле, а скоро пойдет учиться и на гитару.

Мария часто участвует в соревнованиях Фото: предоставлено героем публикации

- Мой отец - музыкант. Он работает в военном оркестре и умеет играть вообще на всех инструментах. Сына решили отдать в музыкальную школу, потому что мужчина с гитарой в руках - это невероятно красиво.

Также Заяшниковы очень любят спорт. Глеб уже занимается плаванием и спортивной гимнастикой, а Мария стабильно ходит в спортзал три раза в неделю. Девушка также хорошо стреляет и даже участвует в соревнованиях среди сотрудников МВД.

Сплоченная семья никогда не решает конфликты криками Фото: предоставлено героем публикации

Залог счастливых и крепких отношений пара видит в спокойствии и взаимопонимании. Все конфликты они решают не с помощью криков и ругани, а спокойным разговором. В их семье не принято держать зло и обиду друг на друга, что делает их дружными и сплоченными. День семьи, любви и верности - не простой праздник для Заяшниковых, ведь все эти три слова как нельзя лучше описывают их собственные отношения.

Мария и Геннадий отпраздновали восьмую годовщину свадьбы Фото: предоставлено героем публикации

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