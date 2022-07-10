Не могли найти два дня: житель Комсомольска пропал на озере

Его искали два дня Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

7 июля 40-летний житель Комсомольска отправился на озеро Мылки, чтобы искупаться. Однако что-то пошло не так, и мужчина уже не смог выбраться на берег. Полицейские сообщили, что он утонул.

На место срочно прибыли спасатели, которые целый день осматривали озеро и его берег. Поиски ни к чему не привели: мужчину так и не отыскали. Тогда было принято решение привлечь к работе водолазов.

- Сотрудники работали в течение двух суток. Поисковая операция завершилась 9 июля. Водолазы обнаружили тело погибшего и подняли его на поверхность, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас делом занимается полиция. Сотрудники выяснят все обстоятельства произошедшего. На данный момент причина, по которой 40-летний мужчина утонул, неизвестна.

В МЧС объяснили, что зачастую взрослые люди могут погибнуть в воде, если до этого выпивали спиртное. Это усугубляющий фактор, не позволяющий вовремя отреагировать на опасную ситуацию. Кроме того, жители нередко плавают в местах, где установлен знак «Купание запрещено». Такое нарушение правил безопасности может привести к трагедии.

Напомним, 8 июля недалеко от Комсомольска в реке Хурмулинка утонул 15-летний подросток. Детали произошедшего неизвестны. Сейчас случаем занимается следственный комитет. По предварительной информации, на водоеме не была обеспечена безопасность местных жителей: не установлены шлагбаумы и запрещающие знаки.

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