Со всех ракурсов: полосатый хозяин тайги забавным образом попал на камеру в Хабаровском крае

Неизвестная грациозная особь отметилась перед фотоловушками. ФОТО: скриншот с видео

В Хабаровском крае одна фотоловушка сняла другую в тот момент, как та снимала амурского тигра. Такая вот забавная и уникальная «тигриная рекурсия» случилась весной 2022 года где-то в лесной глуши района имени Лазо. Кадры опубликовал у себя на сайте и в соцсетях центр «Амурский тигр». Это самое новое видео с тиграми в Хабаровском крае. Запечатленная особь пока что остается неизвестной, но в скором времени тигру должны дать прозвище и определить пол.

- В съемках была задействована как дорогостоящая профессиональная техника, реагирующая на движение, так и обычная фотоловушка, поставленная для подстраховки. Она и сняла тигра. Это удивительное стечение обстоятельств. Обычно черновые кадры никто не использует, считается, что это неликвидный материал. Но мы решили приоткрыть тайну того, как происходит профессиональная съемка диких зверей в естественной среде. На поиск и обработку таких уникальных кадров уходит много времени, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Арамилев, руководитель центра «Амурский тигр».

Фотоловушки обычно ставятся совместно с профессиональными фотографами в местах, где часто проходят тигры. Обычно возле маркировочных деревьев и подальше от людей. Если говорить об этих камерах, то их специально установили в живописном уголке, чтобы на фоне не было дорог и следов цивилизации.

Стоит добавить, что недавно прошел массовый подсчет амурских тигров в Хабаровском крае, и в скором времени специалисты Минприроды должны опубликовать полученные данные. Это большое событие в дальневосточной зоологии. Возможно, информация будет обнародована уже к концу июля, что приурочено к Международному дню амурского тигра.

Напомним, дубайский фотограф Саша Фонсека обожает снимать амурских тигров в Хабаровском крае. На этот раз он поделился кадрами полосатой семьи на прогулке. Обычно мамы-тигрицы очень осторожны и стараются избегать мест, где есть следы присутствия человека. Но фотографу улыбнулась удача: большая кошка привела своих малышей прямо к его фотоловушке.

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