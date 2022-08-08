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Общество8 августа 2022 6:15

Прекрасный ровесник динозавров: как цветет мистическое озеро древних лотосов в заповеднике под Хабаровском

Ученые проверили состояние цветов на озере лотосов в заповеднике под Хабаровском
Александра ШОПЕНКО
Два года назад в Большехехцирском заповеднике появилось чудо

Два года назад в Большехехцирском заповеднике появилось чудо

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Два года назад в Большехехцирском заповеднике появилось чудо - на искусственном озере расцвели лотосы Комарова. Прекрасные цветы поселились здесь неожиданно и вполне неплохо прижились. Это подтвердила недавняя оценка состояния чуда природы.

Прекрасные цветы поселились здесь неожиданно и вполне неплохо прижились

Прекрасные цветы поселились здесь неожиданно и вполне неплохо прижились

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Символ чистоты и света, гармонии и умиротворения, совершенства и божественной власти - все это о лотосе. Люди восхищались этим растением с тех пор, как появились на планете. Цветок восхваляли древние китайцы, почитали индийцы, перед ним преклонялись египтяне. Именно лотос в качестве символа избрали Будда и некоторые другие боги Востока.

Люди восхищались этим растением с тех пор, как появились на планете

Люди восхищались этим растением с тех пор, как появились на планете

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Лотос Комарова - прекрасный розово-белоснежный цветок. Несмотря на свою хрупкость, растение сумело пережить динозавров, перенесло все природные катаклизмы и сохранилось до наших дней. Цветок растет на нашей планете около 100 миллионов лет, но с современными людьми дела не задались - лотос Комарова находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу России.

На искусственном озере расцвели лотосы Комарова

На искусственном озере расцвели лотосы Комарова

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

ОЗЕРО ЛОТОСОВ РАСЦВЕЛО ПОД ХАБАРОВСКОМ

Хабаровскому краю повезло - в регионе есть сразу несколько озер с древними растениями. Одно из них появилось само собой в 2020 году в заповеднике. Внезапно расцвел искусственный водоем бывшего рыборазводного завода. Специалисты начали биться над загадкой происхождения завораживающего озера лотосов.

Цветок растет на нашей планете около 100 миллионов лет

Цветок растет на нашей планете около 100 миллионов лет

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Ученые пришли к выводу, что семена чарующих цветов могли попасть в озеро с пометом водоплавающих птиц. Оболочка семян лотоса сама по себе очень плотная, как орех, и в желудке вряд ли может переработаться.

Цветок восхваляли древние китайцы, почитали индийцы и преклонялись египтяне

Цветок восхваляли древние китайцы, почитали индийцы и преклонялись египтяне

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Сейчас плантация древнего дальневосточного реликта увеличилась по сравнению с прошлым годом. Однако вид находится на грани исчезновения, поэтому нужно соблюдать некоторые простые правила, чтобы растение продолжало цвести и радовать глаз: не трогать и не срывать цветки, а также не заходить в воду при фотографировании, чтобы не затаптывать корневую систему, - рассказала Ирина Гусакова, младший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Этим чарующим лотосам Комарова под Хабаровском мало что угрожает - территория заповедная, и вход сюда ограничен.

Два года назад в Большехехцирском заповеднике появилось чудо

Два года назад в Большехехцирском заповеднике появилось чудо

Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

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