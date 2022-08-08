Два года назад в Большехехцирском заповеднике появилось чудо
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Два года назад в Большехехцирском заповеднике появилось чудо - на искусственном озере расцвели лотосы Комарова. Прекрасные цветы поселились здесь неожиданно и вполне неплохо прижились. Это подтвердила недавняя оценка состояния чуда природы.
Прекрасные цветы поселились здесь неожиданно и вполне неплохо прижились
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Символ чистоты и света, гармонии и умиротворения, совершенства и божественной власти - все это о лотосе. Люди восхищались этим растением с тех пор, как появились на планете. Цветок восхваляли древние китайцы, почитали индийцы, перед ним преклонялись египтяне. Именно лотос в качестве символа избрали Будда и некоторые другие боги Востока.
Люди восхищались этим растением с тех пор, как появились на планете
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Лотос Комарова - прекрасный розово-белоснежный цветок. Несмотря на свою хрупкость, растение сумело пережить динозавров, перенесло все природные катаклизмы и сохранилось до наших дней. Цветок растет на нашей планете около 100 миллионов лет, но с современными людьми дела не задались - лотос Комарова находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу России.
На искусственном озере расцвели лотосы Комарова
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Хабаровскому краю повезло - в регионе есть сразу несколько озер с древними растениями. Одно из них появилось само собой в 2020 году в заповеднике. Внезапно расцвел искусственный водоем бывшего рыборазводного завода. Специалисты начали биться над загадкой происхождения завораживающего озера лотосов.
Цветок растет на нашей планете около 100 миллионов лет
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Ученые пришли к выводу, что семена чарующих цветов могли попасть в озеро с пометом водоплавающих птиц. Оболочка семян лотоса сама по себе очень плотная, как орех, и в желудке вряд ли может переработаться.
Цветок восхваляли древние китайцы, почитали индийцы и преклонялись египтяне
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
- Сейчас плантация древнего дальневосточного реликта увеличилась по сравнению с прошлым годом. Однако вид находится на грани исчезновения, поэтому нужно соблюдать некоторые простые правила, чтобы растение продолжало цвести и радовать глаз: не трогать и не срывать цветки, а также не заходить в воду при фотографировании, чтобы не затаптывать корневую систему, - рассказала Ирина Гусакова, младший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Этим чарующим лотосам Комарова под Хабаровском мало что угрожает - территория заповедная, и вход сюда ограничен.
Два года назад в Большехехцирском заповеднике появилось чудо
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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