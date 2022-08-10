Редкий кит каким-то чудом сумел сбросить с себя часть оков Фото: "Экологическая вахта Сахалина"

Операцию по спасению краснокнижного гренландского кита в Хабаровском крае завершить не удается. Напомним, что редкое млекопитающее почти две недели пытается высвободиться из невода. Частично у него это получилось, но последняя веревка может привести к гибели прекрасного морского создания.

ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ УМИРАЕТ В ОХОТСКОМ МОРЕ

Мечущегося в воде у Шантарских островов редкого кита заметил экипаж катера 28 июля. Гигант был опутан неводом и в попытках освободиться то выныривал, то погружался вновь. Спасти гренландского кита экипаж не смог, но напугать млекопитающее у них получилось. С тех пор морское создание не подпускало к себе людей.

Сигнал о погибающем животном передали в группу по изучению гренландских китов. Найти гиганта удалось 29 июля возле острова Рейнеке. Редкий кит каким-то чудом сумел сбросить с себя часть оков, но от последнего капкана избавиться не смог.

Самый болезненный канат обвил верхнюю челюсть кита и застрял в китовых усах Фото: "Экологическая вахта Сахалина"

Самый болезненный канат обвил верхнюю челюсть кита и застрял в китовых усах. Освободиться от такой ловушки млекопитающее вряд ли сможет самостоятельно. Поэтому специалисты попытались подобраться к киту, чтобы срезать последнюю веревку. Но гигант, помня о прошлой встрече с людьми, катер к себе не подпустил.

СПАСЕНИЕ ГРЕНЛАНДСКОГО КИТА НА ШАНТАРАХ

- Распутывание и спасение китов - задача очень сложная, и в мире немного таких команд. Попавшее в беду животное находится в нервном состоянии, не понимает, что с ним происходит, ему может быть больно, - рассказал Григорий Цидулко, соруководитель группы по изучению гренландских китов, сотрудник Центра спасения морских млекопитающих «Дельфа». - А млекопитающее 12-14 метров в длину и весом около 80 тонн одним неосторожным махом хвоста может привести к трагедии.

Команде спасателей пришлось вернуться на базу и ждать благоприятного момента. Но на капризном Охотском море то буянил шторм, то стоял непроглядный туман. Возможно, кит все же смог освободиться от пут, но спасателям необходимо в этом удостовериться. Пока сделать это не позволяет погода.

Специалисты попытались подобраться к киту, чтобы срезать последнюю веревку Фото: "Экологическая вахта Сахалина"

- Один раз выходили ненадолго и искали поблизости от лагеря. Кит теперь уже может быть где угодно: много дней прошло с момента последней встречи. К сожалению, наш выход был скоротечным: вскоре море снова закрыл плотный туман, - добавил Григорий Цидулко.

Если киту все же не удалось освободиться от каната, то, по разным оценкам, он может продержаться от одного месяца до одного года. Все зависит от степени урона, который нанес канат, и от общего состояния редкого создания. В любом случае гибель гренландского кита - большая утрата для охотоморской популяции. В мире их насчитывается не более 400 особей.

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