Мужчине грозит внушительный срок за преступления Фото: УФСБ России по ЕАО

Сотрудники ФСБ нашли жителя ЕАО, который уехал в Сирию учиться на террориста. Мужчина переехал на территорию, контролируемую «Исламским государством» (международная террористическая организация, запрещенная на территории России - прим. ред.).

Уроженец Центральной Азии не стесняется позировать с автоматом Фото: УФСБ России по ЕАО

Уроженца одного из государств Центральной Азии, видимо, не устроила размеренная рабочая жизнь в регионе, поэтому он решил пройти обучение в лагере запрещенной организации. Установлено, что после этого он сам принимал участие в боевых действиях на стороне террористов.

Новые друзья мужчины Фото: УФСБ России по ЕАО

- УФСБ завело уголовное дело на фигуранта за прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по ЕАО.

Теперь подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вербовал и спонсировал террористов: в Хабаровском крае ФСБ задержала фанатика запрещенной группировки

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали вербовщика в террористы (подробнее)

Призывал финансировать терроризм: радикального исламиста задержали в Хабаровском крае

ФСБ показала видео задержания приверженца радикальных течений ислама в Хабаровском крае (подробнее)

ФСБ задержала подозреваемых в массовых «минированиях» в Хабаровском крае

Лжеминеры работали из разных регионов России, а их глава, по версии следствия, - 19-летний житель Киева (подробнее)