ФСБ задержала подозреваемых в массовых «минированиях» в Хабаровском крае

Кибертеррористы угрожали поднять на воздух объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России и на Украине задержаны люди, причастные к массовому распространению ложных сообщений о минировании. Кибертеррористы угрожали поднять на воздух объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. «Минеры» рассылали письма в города не только России, но и стран ближайшего зарубежья.

- Задержанные злоумышленники, возможно, отправляли электронные письма и в Хабаровский край. Эта информация уточняется, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Всего задержали 14 кибертеррористов в разных регионах России. В Хабаровском крае таких мероприятий не проходило. Все задержанные - участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ. Они занимаются вызовом спецслужб на ложные адреса или под ложным предлогом. Цель у таких сообществ - дестабилизация обстановки, вымогательство денег.

- Их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уголовные дела возбуждены по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти». Максимальное наказание - от трех до восьми лет колонии. Также подсчитывается общий ущерб, который должны будут возместить либо сами подозреваемые, либо их родители.

- Поиск остальных кибертеррористов продолжается. Нужно понимать, что задержание лжеминеров не гарантирует уменьшение числа ложных сообщений, - прокомментировали «КП» в пресс-службе УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

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