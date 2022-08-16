Школьник из Комсомольска отстраивает родной город в игре Minecraft в натуральную величину

Здание Администрации Комсомольска. ФОТО: предоставлено героем публикации

Пятиклассник Сергей Зотов из Комсомольска-на-Амуре решил увековечить родной город в виртуальном пространстве, а именно внутри популярной компьютерной игры Minecraft в жанре «песочница», в которой можно создавать все что угодно. Вот и Сергею пришла в голову идея воссоздать значимые объекты Комсомольска, вроде драмтеатра или администрации, причем в натуральную величину в масштабе 1:1!

Изобразительный музей. ФОТО: предоставлено героем публикации

- Идея построить Комсомольск в Minecraft пришла ко мне не сразу. Сначала я смотрел, как строят разные знаменитые города другие люди. И спустя какое-то время мне самому захотелось построить в игре родной город. Я долго мучился с разными дополнениями, в которых можно воссоздать всю планету в масштабе 1 к 1 и потом еще все дороги и разметку. Я стремлюсь по возможности к полной достоверности и хочу построить весь Комсомольск! По факту мой проект является частичкой другого, где строят всю Россию в реальных масштабах. Я воспользовался этими ресурсами для своего проекта, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Зотов.

Дворец культуры судостроителей. ФОТО: предоставлено героем публикации

Свою затею мальчик объясняет просто - он хочет таким образом проявить любовь к родному городу.

- Я это делаю с целью показать, что Комсомольск - это Город юности, и что его модель есть в игре. Так я хочу выразить любовь к своему городу, и чтобы каждый желающий мог «погулять» по улочкам Комсомольска в виртуальности. Было бы еще здорово проводить там какие-нибудь мероприятия, как в реальной жизни!

Площадь имени Ленина. ФОТО: предоставлено героем публикации

На данный момент стройка еще находится на начальном этапе. За две недели Сергей сделал в программе не так много объектов, но все они значимые для комсомольчан - Дворец культуры судостроителей, драмтеатр, ТЦ «Победа», здание администрации, бассейн «Амур», изобразительный музей, площадь имени Ленина. Конечная цель амбициозного цифрового архитектора - сделать карту в открытом доступе и сервер.

- На данный момент в планах - построить часть Центрального и Ленинского округа. В среднем я провожу за компьютером три часа. Этого времени хватает, чтоб возвести маленькое жилое здание или половину большого дома. Долго сидеть за компом не могу, так как у меня есть проблемы со зрением.

Драмтеатр. ФОТО: предоставлено героем публикации

Кроме того, школьник создал отрытую группу в «ВК», где любой может следить за процессом строительства, а также и сам принять участие в увлекательном виртуальном зодчестве.

Родители и близкие Сергея отнеслись с пониманием к его хобби и поддерживают его творческие начинания, а друзья сначала не поняли, но потом им тоже стало интересно. Также за проектом следят подписчики группы, которых пока что немного.

Кроме того, Сергей в столь юном возрасте еще и лично занялся пиаром.

ТЦ «Победа». ФОТО: предоставлено героем публикации

- Новость о постройке Комсомольска появилась благодаря мне. Я писал в разные СМИ, чтобы заинтересовать их. Большинству изданий было интересно, и они принимали мое предложение. Но с администрацией я не сотрудничал. Боюсь, что меня не поймут.

После Комсомольска в планах у Сергея увековечить в Сети столицу края - город Хабаровск. А потом другие города нашего региона.

Помимо Minecraft комсомольскому школьнику нравится играть в Roblox - чем-то схожий по концепции проект с Minecraft с бескрайним простором для творчества. Помимо компьютерных развлечений, Сергей Зотов увлекается самолетами и поездами, любит прогуливаться по городу. В пятом классе будет ходить на авиамоделирование. Любимые предметы в школе - история и география.

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