Женщина убита горем из-за случившегося Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Хабаровска стала жертвой злоумышленников. Старушке почти сто лет, но почтенный возраст не остановил неизвестных, обобравших женщину до нитки.

Пожилая пенсионерка проживает совсем одна в частном доме на Путевой. За ней приглядывает неравнодушная соседка, единственная, кто заботится об одинокой местной жительнице. Это сыграло злую шутку, женщина и не думала, что ей может позвонить по телефону кто-то другой.

99-летнюю Надежду (имя героини изменено - прим. ред.) набрали на стационарный. Она взяла трубку и услышала, как ей казалось, знакомый голос своей подруги. Возраст сказался на слухе, поэтому обмануть пенсионерку звонившим не составило труда. На другом конце провода быстро смекнули, кем надо прикинуться, чтобы добиться желаемого.

Лже-соседка слезно умоляла старушку о помощи. Якобы женщина попала в серьезную аварию. Помочь смогли бы деньги: все, что удастся раздобыть. Иначе потерпевшие подадут в суд. Надежда очень испугалась, ведь соседка всегда заботилась о ней, а теперь помощь требуется уже от нее. Тогда пенсионерка сказала, что даст в долг столько, сколько потребуется, чтобы решить вопрос на месте.

К дому пожилой женщины подъехал курьер. Ему Надежда передала 120 тысяч рублей наличными. Это все, что было в доме. Женщина откладывала эти деньги себе на похороны со скромной пенсии. Неизвестный прыгнул в машину и увез всю сумму с собой.

Спустя некоторое время к Надежде как ни в чем не бывало пришла соседка. В ходе разговора пенсионерка поняла, что никакой аварии не было. Сразу же пришло осознание, что деньги она отдала аферистам. Женщины срочно побежали в полицию.

- Мошенники звонили людям в случайном порядке, они не были лично знакомы с женщиной. Заведено уголовное дело по признакам кражи. Звонившим грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

В данный момент сотрудники ищут мошенников, похитивших все средства пенсионерки. В полиции напоминают, что телефонные обманщики зачастую неплохо пользуются психологическими уловками. Они делают все, чтобы человек почувствовал испуг и не был способен трезво оценивать ситуацию. В таких случаях лучшим решением будет сбросить звонок и самостоятельно набрать родственника. Тогда сразу станет понятно, действительно ли вам звонят знакомые люди, или же это уловка хитрых обманщиков.

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