«Лучшая награда - благодарность людей»: пожарный из Хабаровска спасает жизни уже 10 лет

Егор Шорохов никогда не сомневался в выборе профессии Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

32-летний Егор Шорохов не только отважный мужчина, но и лучший начальник караула Хабаровского края. Такое звание ему присудили в региональном конкурсе среди пожарных. Он работает старшим инженером - руководителем дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) краевого главка МЧС России.

Вытянул жребий

Егор задумывался о работе спасателем с самого детства. После 11 класса он вместе с отцом выбирал, куда пойти дальше: в пожарные, полицейские или военные. В итоге решил вместе с двумя товарищами пойти в пожарную охрану.

- Так получилось, что нас было трое, но мест в Иркутске было два, а еще одно - в Санкт-Петербурге. Решили тянуть жребий. Мне достался иркутский Восточно-Сибирский институт МВД, туда и пошел на «пожарную безопасность», - рассказал Егор Шорохов.

Судьба распорядилась так. Спустя годы жизни в казармах, прохождения КМБ, практик, лекций и семинаров, Егор стал настоящим профессионалом. Полноценные боевые дежурства у него начались еще со второго курса, как и выезды на тушения пожаров.

- Первым моим выездом стало тушение частного дома. Когда мы подоспели на место, от здания почти ничего не осталось, и мы разбирали конструкции. Я до сих пор помню те ощущения, когда впервые садишься в пожарную машину и несешься по городу. Адреналин зашкаливает.

Сердце тянуло назад

Когда учеба закончилась, жизнь Егора кардинально изменилась.

- После выпуска меня распределили в Хабаровск, в управление надзорной деятельности и профилактики. Честно говоря, мне эта работа была не по душе.

К желанию Егора прислушались, поэтому распределили его в первую пожарную часть Хабаровска, где он стал начальником караула.

- Я был там как рыба в воде. Но через пять лет захотелось более разнообразную работу, поэтому перешел в СПСЧ. Здесь интересно: и командировки, и выезды. Не только пожары и ДТП. Хотя раньше жизнь была спокойнее, сейчас я не перейду ни в какую другую часть.

В огонь и воду

Кроме тушений, Егор с коллегами занимается ликвидацией потопов и паводков, а также последствий снежных циклонов и оказанием другой помощи людям. В 2019 сотрудники части спасли жителей Комсомольска от большой воды, откачав воду насосной станцией «Поток». В 2021 они помогали людям в Нанайском районе во время паводка: развозили питьевую воду и продукты, доставляли детей в школы, перевозили пожилых людей.

- В 2018 году мы участвовали в ликвидации последствий взрыва газа в Приамурском, а зимой 2021 помогали доставать машины, которые занесло в кювет на заснеженных трассах.

Пожарный со своей командой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Это далеко не полный список достижений отважного мужчины. Сейчас при вызове на место он всегда сосредоточен и уже в дороге начинает прорабатывать стратегию помощи пострадавшим. Пожарный признается - ему повезло с коллективом: на каждого в команде он может положиться, поэтому вместе они уверены в успехе будущего задания.

- Однажды у нас было сразу два сложных вызова за день. Сначала произошел взрыв газа на Даниловского, из-за которого разгорелся пожар. Пол буквально уходил у нас из-под ног. Работы было много, и было сложно. Потом произошло возгорание в многоэтажке на Шеронова, работал весь гарнизон. В одной из квартир в это время осталась маленькая девочка, поэтому мы разведкой пошли по задымленным лестницам, чтобы найти малышку. Мы смогли вывести ребенка к маме. Под конец того дня мы так устали, что буквально поднимали ноги руками, чтобы идти дальше. Но мы смогли успешно справиться с обоими случаями.

Ни разу не жалел о выборе работы

Быть пожарным сложно не только из-за постоянной опасности. Также необходимо постоянно быть в тонусе: вызов может поступить в четыре утра и в любую погоду. Даже в самый жаркий день нужно ехать в тяжелой плотной форме и стоять возле пылающего здания.

- Также я общаюсь с населением. Иногда родственники очень сильно переживают за близких. В таких ситуациях я успокаиваю людей, включаю знание психологии. Иногда бывают и очень агрессивные люди, но я все равно остаюсь спокойным и нахожу выход из ситуации.

Мужчина ответственно подходит к каждому заданию Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Егору нравится свое место, но он также с радостью поработал бы в службе пожаротушения. Ему нравится быть в самом эпицентре сложных ситуаций. Он никогда не жалел о выборе службы, ведь работа подарила ему неоценимый багаж знаний и умений: от документации до организаторских способностей.

- Самое любимое в работе - слова благодарности от людей, которым помог. Когда видишь, что твоя работа кому-то полезна.

Всегда остается профессионалом

Егора поддерживают близкие. У него не бывает дней безделья, ведь все члены его семьи любят спорт и активный отдых. Иногда приходится ездить на службу и в субботу-воскресенье, но для него это не в тягость.

- Родители горды за меня, жена тоже. Моя шестилетняя дочь знает, что папа работает в пожарной охране. Она любит приходить со мной в часть, полазить по машинам, на квадроцикле посидеть, ей здесь все интересно.

Разумеется, родные спасателя всегда знают, какие правила необходимо соблюдать в повседневной жизни. Они никогда не оставляют технику, включенную в розетки. Жену и дочь Егор тоже приучает соблюдать безопасность в быту, чтобы не допускать возгораний. Правда, и без казусов не обходится.

- Однажды, уезжая в отпуск, я отключил даже холодильник. Когда вернулся, заметил, что он просто «потек», и все, что было в морозилке, пропало, - смеется Егор.

Получить звание лучшего начальника караула было своеобразной целью пожарного. Он долго стремился к этому званию, постоянно тренируясь и изучая теорию. Также он обучал других спасателей, переживал с ними на экзаменах и поддерживал. На этом он не планирует останавливаться. Егор постоянно оттачивает мастерство и развивается в профессии.

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