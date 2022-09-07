Тайфун «Хиннамнор» прошелся в Хабаровске Фото: Telegram/Khv_news

Жители Хабаровска с ужасом ждали прихода страшного и опасного тайфуна «Хиннамнор» из Японии. Но циклон оказался не так ужасен, как его описывали. «КП» - Хабаровск» собрала фото и видео последствий непогоды в городе на 7 сентября 2022.

Легкий ветер пришел в Хабаровск только вечером 6 сентября. Он же принес с собой дождевые тучи. И понеслось. Улицы города начало затапливать - ливневая канализация попросту не успевала справляться с таким потоком воды.

Усугубилась ситуация уже ночью 7 сентября. Порывы ветра 25-30 метров в секунду решили навести свой порядок на территории города. Из окон горожане могли наблюдать, как гнутся деревья во дворах. Некоторые из них даже задевали проходящие рядом линии электропередач.

Оценить полный масштаб разгула стихии удалось только утром. МЧС заранее сделало оповещение о непогоде и порекомендовало водителям не оставлять машины под деревьями. Однако прислушались к совету далеко не все.

В пригороде Хабаровска зафиксировали разливы малых рек, а также подтопления низменных участков. Людям приходилось вплавь добираться, чтобы успеть по своим делам.

Впрочем, и горожане боялись не успеть на работу. В утренние часы на нескольких участках оказались повреждены контактные провода общественного транспорта. В центре и на улице Карла Маркса троллейбусы выстроились один за другим, ожидая подключения.

Не только транспорт оказался без электричества. Со всего города в экстренные службы поступали звонки от жителей с жалобами на отсутствие электроснабжения. Городские службы экстренно приступили к ремонту оборвавшихся проводов. Но больше всего времени займет расчистка улиц и дворов от упавших веток и деревьев.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за погодными условиями в городе.

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