Тайфун прошелся по Комсомольску-на-Амуре Фото: Telegram/Komsomemsk

Вслед за Хабаровском мощный циклон пришел в Город юности. В Комсомольске повалено бесчисленное множество деревьев. Некоторые из них сильный ветер вырвал с корнем. Во дворе дома на Октябрьском проспекте на машину упал столб, на котором располагалась линия электропередач.

Жители города обрывают телефоны экстренных служб из-за отсутствия света. Тополя повредили несколько опор, из-за чего произошли замыкания.

В ночь на 7 сентября площадь на Вокзальной превратилась в Венецию. Из-за сильного дождя под водой оказался и тротуар. Парк Гагарина был закрыт из-за опасности падения деревьев.

Деревья падали во дворах домов Фото: Telegram/Komsagram

- На пульт единой диспетчерской службы спасения поступили сообщения о поваленных деревьях в 15 дворах и на дорогах Комсомольска. Также деревья повалило и во всех парках города. Без электроснабжения находились поселок Силинский, дома в поселке Хорпинский, частный сектор в районе Сусанина и Машинной. Аварийные бригады работают над восстановлением энергоснабжения, - сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Два рейса «Метеоров» из Комсомольска в Николаевск-на-Амуре были отменены из-за непогоды. Ближайшая дата отправления намечена на 11 сентября.

Рейсы по Амуру были отменены Фото: Telegram/Komsagram

Напомним, тайфун «Хиннамнор» принес в Хабаровский край сильные осадки и шквалистый ветер с порывами до 25-30 метров в секунду. До 8 сентября жителям региона рекомендуется воздержаться от дальних поездок, посещения лесов и водных объектов.

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