Звездная полузащита: воспитанник «Барселоны» пополнил ряды «СКА-Хабаровска»

Полузащитник Амир Натхо подписал контракт со «СКА-Хабаровск» до конца сезона 2022/2023 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Армейцы с берегов Амура продолжают усиливаться, чтобы достичь вершин в чемпионате Первой лиги. Состав пополнил 26-летний центральный полузащитник Амир Натхо. Этот игрок давно знаком российским болельщикам по выступлениям за топовые российские клубы в Премьер-лиге.

Амир - уроженец Майкопа. Именно в Адыгее он начал играть в футбол и в 12 лет перешел в академию имени Юрия Коноплева в Тольятти. После выпуска на Натхо обратил внимание казанский клуб «Рубин», где выступал его двоюродный брат Бибрас Натхо. С основной командой Амир прошел несколько сборов, но не стал заключать контракт и вернулся в Майкоп, чтобы набраться опыта игры на профессиональном уровне в составе «Дружбы».

В день своего 18-летия Натхо подписал контракт с «Барселоной». За каталонцев успел принять участие в Юношеской Лиге Чемпионов, где отличился одним забитым голом. После молодой игрок находился в системах московского ЦСКА, «Локомотива» и Краснодара, играя за дублирующие составы.

В 2018 году полузащитник дебютировал в чемпионате Румынии за «Вииторуле», с которым выиграл национальный кубок. Продолжил тот же сезон Натхо в белорусском БАТЭ. И там Амир поднимал над головой национальный трофей.

Два года игрок провел в Эстонии, выступая за «Нымме Калью» и «Левадию». За это время Натхо выходил на поле 53 раза, забил семь голов и отдал 19 результативных передач. В составе «Левадии» стал чемпионом Эстонии.

2022 год Амир Натхо начал в футбольном клубе «Армавир» в чемпионате Краснодарского края. Новый контракт полузащитника со «СКА-Хабаровском» рассчитан до конца сезона 2022/2023. В составе «красно-синих» игрок будет выступать под номером 11.

Напомним, следующий матч хабаровские армейцы проведут 12 сентября против команды Уфы на центральном стадионе в Казани.

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