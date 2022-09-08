Четыре миллиона уползли на гусеницах: двое мужчин умчались в лес на бульдозере в Магаданской области

Бульдозер нашли в лесу соседнего района Фото: УМВД России по Магаданской области

Громкое ограбление смогли организовать два жителя Магадана. 59-летний мужчина и его 46-летний подельник умудрились похитить многотонный бульдозер стоимостью более четырех миллионов рублей и весом около 20 тонн в Хасынском районе Магаданской области.

Сотрудники полиции оперативно определили, как именно злоумышленникам удалось это провернуть. Выяснилось, что тяжелая техника принадлежит горнодобывающей компании, работающей на участке в Хасынском районе. Бульдозер после смены находился на неохраняемой площадке. Мужчины пришли ночью. На счастье злоумышленников водитель оставил ключ в замке зажигания, чем они и воспользовались. Своим ходом машину перегнали на проходящую неподалеку трассу.

- Подозреваемые обратились в компанию по транспортировке крупногабаритной техники. Им выделили грузовик с тралом, на который и погрузили бульдозер. Только наемный водитель не был в курсе, что техника является краденой. Сейчас следователи выясняют, как долго готовилось преступление, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Болотина, специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Магаданской области.

Оттащить заметный бульдозер удалось аж в соседний Сусуманский городской округ. Примерное время в пути по трассе между районами составляет около 12 часов.

Нашли технику в лесу. Как она там оказалась после перевозки - предстоит выяснить следователям. Бульдозер уже вернули в расположение компании-заявителя, а хитрых и вороватых мужчин задержали. Отдел полиции МВД России по Хасынскому району завел уголовное дело по статье «Кража».

Задержанным избрали меру в виде подписки о невыезде. Теперь им может грозить до 10 лет тюрьмы. Суд состоится после завершения расследования.

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