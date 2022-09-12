Еще один балл в копилку: «СКА-Хабаровск» немного не дожал Уфу

Матч завершился со счетом 1:1 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Вечерние тучки закрыли небо над стадионом «Центральный» в Казани, где на поле вышла дружина «СКА-Хабаровска», чтобы сразиться с Уфой. Соперники армейцев не сумели сохранить за собой место в высшем дивизионе российского футбола. Да и в Первой лиге дела у них обстоят не лучшим образом. В восьми сыгранных матчах уфимцы потерпели четыре поражения, сумев выиграть всего дважды. Впрочем, и у хабаровчан положение пока шаткое. До встречи с Уфой подопечные Романа Шаронова потерпели два поражения, две победы и три ничьи.

Жребий был брошен, и разыгрывать мяч в центральном круге начали армейцы. Уже на второй минуте лучший бомбардир команды Василий Алейников опасно принял мяч на входе в штрафную площадь. Чтобы остановить форварда, потребовалось аж три защитника.

Уфа не растерялась, и первый опасный момент у ворот Владимира Сугробова создала на восьмой минуте. Игрок соперников пытался направить мяч в дальний угол, но промахнулся.

Шанс открыть счет появился у подключившегося к атаке защитника Томаса Рукаса. Аккуратная скидка с правого фланга легла прямо на ногу «красно-синему». Рукас мощно пробил под перекладину, но на перехват мяча выскочил вратарь, отведя опасность от ворот.

Спустя минуту контрвыпад уфимцев по левому флангу огорчил хабаровчан. На длинный навес откликнулся полузащитник соперников Артем Голубев. Он в падении вытянул ногу и отправил мяч мимо вратаря «СКА-Хабаровска».

В конце первого тайма свои силы в атаке снова пробовала хабаровская защита. Мевлан Адили пушечным выстрелом закрутил мяч в ворота Уфы, но он всколыхнул сетку с обратной стороны, поэтому на перерыв команда ушла в роли догоняющей.

Сравнять счет армейцы с берегов Амура могли на 51-й минуте. Неразбериха у ворот Уфы позволила Михаилу Гащенкову сделать передачу на Дениса Фомина, который переправил мяч в ворота. Но радость команды была недолгой - линейный арбитр поднял флажок, что сигнализировало о положении «вне игры». Счет на табло остался неизменным.

Несколько раз футболисты из Уфы имели шансы увеличить свой отрыв, но грамотная игра в обороне и внимательность вратаря купировали эти старания. Только на 69-й минуте Михаил Гащенков в прыжке и из правильного положения пробил головой голкипера соперника, сравняв счет в матче.

- В первом тайме мы не справились с персональной опекой соперников, то есть не смогли довести атаки до логического завершения. Во втором тайме сыграли поострее - перестроились на четверку защитников. Удалось сыграть агрессивнее и создать больше моментов, - рассказал Роман Шаронов, главный тренер «СКА-Хабаровска», подводя итоги встречи.

Следующий выездной матч армейцы проведут в Нижнекамске против местного «Нефтехимика» 18 сентября.

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