Предпочитает «Агату Кристи» песням о любви: незрячая хабаровчанка стала финалисткой международного вокального конкурса

Екатерина Барышникова. ФОТО: из личного архива

В финал благотворительного музыкального фестиваля «Белая трость» вышла 14-летняя ученица школы-интерната № 2 Екатерина Барышникова из Хабаровска. Девочка прошла отбор и впечатлила членов жюри своими вокальными данными. 13 октября она вместе с другими талантливыми незрячими и слабовидящими детьми выступит на одной сцене с известными артистами на гала-концерте. Екатерина последние два года профессионально занимается вокалом. Ее педагог видит в девочке большой потенциал. Возможно, на наших глазах рождается будущая звезда.

На концерте 1 сентября. ФОТО: из личного архива

ЭМПАТИЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ

- Это первый конкурс, в котором Катя принимает участие. Раньше она выступала на утренниках, приуроченных к каким-то праздникам. Профессионально Катя начала заниматься совсем недавно. А буквально в этом году ее педагог Юлия Владимировна решила отправить Катю на все конкурсы, которые проходили: «Белый пароход», «Белая трость» и так далее. Дочь подключалась к онлайн-прослушиваниям, и сначала нам сказали, что мы никуда не прошли. А потом внезапно, в августе, оказалось, что Катя прошла отбор на «Белую трость» и попала в финал. Она была сама не своя от радости и не сразу смогла это осмыслить. Но сейчас уже успокоилась и готовится к поездке в Москву, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Барышникова, мама Кати.

Катя слепая с рождения из-за болезни. Но это не мешает ей быть активной, любознательной, разносторонней и общительной. Также Катя - очень эмпатичная личность.

Екатерина Барышникова. ФОТО: из личного архива

- По характеру моя дочь очень чувствительная, ранимая и сопереживающая. Если она слышит, как на улице плачет ребенок, то сразу начинает беспокоиться от том, почему мама его не успокаивает. Также она очень переживает за своих одноклассников, когда те, например, не сделали домашнее задание. Катя всегда готова всем помочь. Также она близко к сердцу воспринимает критику в свой адрес. Но зато потом Катя всегда быстро успокаивается. Если она с кем-то поругалась, или ее кто-то обидел, то это вскоре забывается. Очень мягкая в этом плане.

НЕ ЛЮБИТ «РОЗОВЫЕ СОПЛИ» И ИГРАЕТ НА БАЛАЛАЙКЕ

Катя завершила первый год обучения в музыкальной школе для слепых. Помимо вокала девочка играет на балалайке. Она любит исполнять красивые и лирические песни, но только не любовные. По словам Кати, ей не нравятся «розовые сопли». Так, на конкурсе она спела песню из мультфильма «Моана». В прямом эфире нашу соотечественницу слушала сама Диана Гурцкая.

На концерте 1 сентября. ФОТО: из личного архива

- А недавно она мне заявила, что ей нравится «Агата Кристи», что было для меня неожиданно. Катя хорошо разбирается в телефоне и сама узнает при помощи голосового помощника все, что ей интересно, активно проявляет себя в соцсетях.

Сейчас Катю морально готовят к большой сцене, хотя опыт публичных выступлений у девочки уже есть, держится она вполне уверенно. В прошлом году Катя пела на Комсомольской площади на ярмарке профессий перед абитуриентами. Тогда все прошло, по словам ее матери, вполне неплохо. Также она выступала в школе на 1 сентября.

- Со стороны я заметила, что Катя себя морально готовит к тому, что нужно быть профессиональнее. Подача была серьезнее, чем раньше.

КАК КАТЯ ВОСПИНИМАЕТ МИР

- Был у Кати период, наверное, лет в десять, когда она очень хотела узнать, какого цвета солнце, какая трава и так далее. Это было очень болезненно как для нее, так и для меня. Потом в школе ей объяснили, что помимо зрения у человека есть и другие чувства, которые можно развить. Катя говорит мне, что ощущает цвета, например, различные оттенки синего. Так, когда мы были на море, она сказала, что для ее ума вода «теплая». Мы постоянно обсуждаем с ней цвета самых разных вещей и объектов. Темно-коричневый Катя воспринимает как холодный, «от него мне холодно» - она говорит. А если по пути попадается здание, дочка говорит: «Что-то впереди какая-то тень большая, холодная». Я ей говорю: «Да, это тень от дома». На что она отвечает: «Да, я увидела, что это тень». Хотя у Кати абсолютная слепота.

Екатерина Барышникова. ФОТО: из личного архива

Также девочка интересно подбирает для себя одежду. Абы что она не наденет, ей должно быть комфортно. Во время примерки включаются ощущения и эмоции от вещей. Катя использует для этого такие конструкции, как «это дает мне тепло», «это дает мне скучность, радость или грусть».

Кроме того, девочка очень уверенно перемещается и ориентируется в пространстве, никогда не спотыкается. В новом месте она быстро запоминает все нюансы и потом хорошо ориентируется, как рыба в воде. В школе Катя с первого класса не просто ходит, а бегает по коридорам. Девочка даже ездит на самокате по дому, при этом никуда не врезаясь. Порой буквально в миллиметре поворачивает, не задевая стен. Активности и энергичности ей не занимать. Что очень пригодится Кате, когда она будет представлять Хабаровский край в Москве на XIII международном фестивале «Белая трость».

К слову, в отборочном этапе проекта приняли участие около 600 детей из 85 регионов России и стран СНГ, таких, как Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан и другие. Помимо концерта, юных вокалистов ждет насыщенная культурная программа: мастер-классы, экскурсии в музеи и круглые столы. В 2019 году юбилейный фестиваль «Белая трость» был внесен в Книгу рекордов Гиннесса России за наибольшее количество незрячих и слабовидящих участников за десять лет.

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