«Звезда из глубинки»: история успеха сироты из Хабаровского края, попавшей на федеральное шоу

Девушка прошла долгий и сложный путь к третьему месту. Фото: соцсети Таисии Комаровой

Таисия Комарова, родом из села Найхин Хабаровского края заняла почетное третье место в международном детском вокальном конкурсе «Ты супер!» на канале «НТВ». Пятнадцатилетняя девушка стала настоящей звездной на малой родине и в Детском доме №37 в селе Найхин.

Таисия прошла долгий и сложный путь к победе. Это произошло в том числе, благодаря сотрудникам детдома, которые поддерживали талантливую исполнительницу и дали ей путевку в жизнь. «Комсомолка» связалась с директором учреждения и выяснила, как проходил отбор на шоу «Ты супер!» и чего это стоило Таисии, которая из-за того, что почти на три года забросила пение и плохой успеваемости могла никуда вообще никуда не попасть.

ТАЛАНТЛИВАЯ ДВОИЧНИЦА

Таисия попала в детский дом в декабре 2020 года из районного приюта вместе с младшей сестрой Соней. Девушка держалась бодро и хорошо общалась со сверстниками, завела много друзей.

Однако, по словам директора учреждения, училась она тогда в восьмом классе и довольно плохо – на двойки и колы, видимо пропускала уроки. Однако у нее был потенциал в музыке.

-Я увидела, что девочка способна, только сильно запустила учебу. Ей нужно было просто взять себя в руки, взяться за ум, чтобы все пошло как по маслу. Мне приходилось видеть ее ранние выступления, и на них Таисия всегда красиво пела. Я еще тогда я думала о том, что ей нужно попасть куда-то повыше с таким голосом. И такой шанс появился. Уже не первый год в детские дома приходила разнарядка для участия в проекте «Ты супер!». Когда я об этом узнала, то обратилась к Таисии напрямую – «Ты хочешь принять участие в таком конкурсе?». На что получила прямой ответ – «Конечно!». На что я ей сказала, что для этого нужно подтянуть учебу. Ну как ты поедешь туда с двойками? - рассказала «КП-Хабаровск» Светлана Книга, директор КГКУ Детский дом №37.

НАЧАЛАСЬ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА

Такая мотивация сработала. Уже в марте у Таисии в четверти не было ни одной двойки, только пятерки, четверки и немного троек. Затем началась серьезная подготовка к конкурсу. Начала работать целая команда специалистов детского дома. По условиям отбора, необходимо было составить анкету и прислать видео с вокальными номерами. Но была еще одна проблема.

- Дело в том, что к тому времени, как Таисия прибыла к нам, она уже почти на три года забросила вокал, что недопустимо, если человек хочет выступать профессионально. Поэтому мы договорились с бывшим учителем музыки, для чего пришлось возить Таисию в село Троицкое. На занятиях девочке снова поставили голос. Также Таисия начала активно выступать в районных и краевых музыкальных конкурсах. Все выступления мы снимали на меру и отправляли в Москву, на НТВ. Всего на проект «Ты супер!» поступило 2500 заявок со всей страны. Нашу заявку тоже приняли и сказали – если вы пройдете, то мы вам позвоним и будем работать дальше, если нет – «До-свидания», - добавила Светлана Книга.

Затем началось томительное ожидание.

СЧАСТЛИВЫЙ ЗВОНОК И НОВЫЙ ЭТАП

Таисии повезло – ей позвонили из «НТВ» и сказали, что она проходит на следующий этап отбора. Теперь девушке нужно было выучить четыре новые песни на английском и русском языках. В режиме онлайн пение Таисии слушали в Москве.

- «НТВ» нам объявили, что выступление Таисии должно посмотреть руководство и уже оно примет окончательное решение. На ту пору из 2500 заявленных кандидатов осталось только 500 человек, остальные отсеялись. Наконец, нам сообщили, что Таисия проходит на конкурс и приглашена в Москву. В столицу вместе с сопровождающим девушка отправилась в июле 2021 года. В августе с Таисией занимались педагоги по актерскому мастерству, стилисты и репетиторы, - продолжила рассказ директор детдома.

Уже в сентябре начались записи самой программы, на которую прошел всего 51 человек. И с каждым этапом, детей на проекте оставалось все меньше. После полуфинала осталось уже 12 юных вокалистов. А затем Таисия прошла и в финал конкурса, где завоевала «бронзу».

ВСТРЕЧАЛИ ВСЕМ РАЙОНОМ

После завершения шоу, в начале октября, счастливая Таисия вернулась в детский дом с заслуженной победой.

- Ее встречал не только весь детский дом, но и одноклассники из школы. За Таисию болели вообще многие жители со всего района и края. Для нашей глубинки – это огромнейший успех, я бы даже сказала изюминка. Таисию мы считаем звездой. Уже почти месяц она живет здесь, но скоро отправиться в свой новый дом. Новая семья Таисии живет в Якутске, туда она уедет уже 2 ноября. Таисия – очень коммуникабельная и активная девочка, в детдоме у нее много друзей, с которыми она по возможности будет общаться и дальше. Главное, что теперь у Таисия воссоединялась с семьей - это самое лучшее, что есть - заключила Светлана Книга.

В дальнейшем Таисию Комарову ждет поездка в «Артек», затем музыкальный форум Леонида Агутина в Сочи. Также по советам Лианы Арбенины юная вокалистка начала писать тексты песен. Главное, что она усвоила, по словам директора, – что для достижения успеха нужно много трудиться.