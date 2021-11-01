Участница шоу «Ты супер» Таисия Комарова завоевала «бронзу» и обрела семью

Девушка исполнила пронзительную балладу об одиночестве и беседе с луной. Фото: канал НТВ

Таисия Комарова, воспитанница детдома из села Найхин Хабаровского края, вместе с 12 другими ребятами из разных уголков страны добралась до финала международного детского музыкального конкурса «Ты супер!» на канале «НТВ».

В финале девушка исполнила трогательную песню американского певца Бруно Марса Talking to the Moon. Это лирическая баллада об одиночестве, неудачных отношениях и попытке достучаться до отвергнувшего человека.

Уроженка Хабаровского края в третий раз покорила сердца жюри и заняла третье место в юбилейном, пятом сезоне шоу. На протяжении всего проекта жюри отмечало профессиональный рост Таисии как вокалиста.

- Чисто! - произнесла Диана Арбенина, лидер рок-группы «Ночные снайперы», сразу после окончания песни в исполнении Таисии Комаровой. Также именно она объявила имя девушки в оглашении третьего места на церемонии награждения и объявлении победителя пятого сезона вокального конкурса.

В соцсетях нашу соотечественницу также тепло поддерживали зрители. Они хвалили выступление Таисии и сожалели о том, что место не первое.

- Потрясающий пронзительный номер, шикарный голос! Таисия, верь в себя и отпускай обиды, и ты исполнишь все свои мечты!

- Очень красивое выступление! Мне понравилось! Удачи тебе, Таисия, по жизни и будь счастлива!

- Эх, жаль, что третье место.

- Я бы дала Таисии минимум второе место, а то и первое.

В официальном паблике детского дома №37 села Найхин воспитанники также единогласно выражают слова гордости и поддержки.

- Браво! Огонь! Молодец! Гордимся! - пишут пользователи.

Поздравить победителей пришел и Леонид Агутин. Он пригласил всех финалистов на свой благотворительный форум. В завершение проекта все финалисты исполнили гимн шоу «Ты супер!» а также «Суперпесню» совместно с жюри конкурса: Игорем Крутым, Ириной Дубцовой, Дианой Арбениной и Алексеем Воробьевым.

Стоит отметить, что по условиям шоу Таисия Комарова, как финалист, будет получать стипендию от благотворительного фонда программы вплоть до совершеннолетия. Также ей вручили именной диплом участника и путевку в «Артек» и «Тавриду» летом 2022 года.

Но главный приз для Таисии - это обретение новой семьи благодаря проекту. Напомним, родителей девушки лишили прав за регулярное пьянство, и вместе с двумя сестрами Таисию поместили в детдом. Когда старшая сестра Лидия выросла и вышла замуж, то она забрала к себе только младшую сестру, а Таисия осталась жить в детдоме одна.

Перед финалом шоу комиссия разрешила Лидии взять к себе и Таисию. Теперь родные люди снова воссоединились после долгой разлуки.

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