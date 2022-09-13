Ни живых, ни мертвых: двоих мужчин разыскивают после сумасшедшей вечеринки в Магадане

По сообщениям в соцсетях, на вечеринке зарезали двух человек Фото: скриншот из видео

Паблики Магадана начали распространять информацию о том, что в результате конфликта во время фестиваля электронной музыки в порту были убиты два человека. Организатор моментально отреагировал на это сообщение, заявив, что информация не подтверждена, несмотря на большое количество лиц в состоянии алкогольного опьянения.

«КП» - Хабаровск» решила разобраться в ситуации и сделала запрос в УМВД России по Магаданской области.

- 11 сентября около двух часов ночи в отдел МВД по Магадану поступило сообщение о драке между неизвестными лицами в районе Портового шоссе. На место были отправлены автопатрули полиции и сотрудники региональной Росгвардии. Однако, приехав на место, правоохранители не обнаружили какого-либо нарушения общественного порядка. В городскую полицию не поступали заявления от граждан, а также из медицинских учреждений о причинении каких-либо телесных повреждений, - рассказал «КП» - Хабаровск» Руслан Гарьюнг, заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Магаданской области.

Так что можно смело заявить, что информация о двух погибших не соответствует действительности.

В целом масштабная вечеринка в порту Марина в Магадане, которая прошла в ночь с 10 на 11 сентября, вызвала широкий общественный резонанс. Фестиваль электронной музыки в арт-пространстве объединил более двух тысяч горожан.

Социальные сети магаданцев после выходных пестрят видео с яркой иллюминацией стробоскопов и лазеров, а также зажигательными битами клубной музыки. Мнения горожан после проведения мероприятия диаметрально разделились: кому-то понравилось, а кто-то искал поводы придраться.

- Это был лучший рейв в истории Магадана! Молодежи много, а куда без нее. Я пробыл там пять часов, - поделился комментарием в соцсети Максим, житель Магадана.

А вот представители старшего поколения не разделяли такого энтузиазма

- Интересная инициатива превратилась в бардак и непонятно что, - негодовала Марина, колымчанка.

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