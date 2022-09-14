Первая на Дальнем Востоке платная дорога «Обход Хабаровска» завершает работу в тестовом периоде Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Первая на Дальнем Востоке платная дорога «Обход Хабаровска» завершает работу в тестовом периоде. Напомним, что автолюбители могли кататься по новой трассе бесплатно в течение 60 дней. Теперь въезд на автобан будет по билетам.

КОГДА «ОБХОД ХАБАРОВСКА» СТАНЕТ ПЛАТНЫМ

Дорога «Обход Хабаровска» - это три моста, 21 путепровод и пять транспортных развязок. Автобан протяженностью 26,8 километра связывает три федеральные трассы - «Амур», «Уссури» и «Восток». Максимальная разрешенная скорость - до 120 километров в час. Новая трасса призвана снизить трафик в городе и в перспективе увеличить грузопассажирский поток из Китая.

Официально платная дорога «Обход Хабаровска» открылась в полночь 16 июля. С этого момента трасса заработала в тестовом режиме, а значит, плата за проезд не взималась. Ездить по трассе бесплатно можно было в течение 60 дней. На диковинный для Дальнего Востока автобан хлынули первые машины, новую трассу оценили тысячи автомобилистов.

«Обход Хабаровска» хоть и задумывался как платный автобан, но период «пробной подписки» еще не закончился. Изменятся лишь правила въезда. С полудня, 14 сентября, с 13 по 42 километры будут тестировать системы взимания платы.

- Проезд через пункты взимания платы будет осуществляться по въездным билетам без оплаты проезда. Пока въездной билет будет раздаваться водителям бесплатно, - сообщили в Telegram-канале мэрии Хабаровска.

Когда на «Обходе Хабаровска» введут платный проезд - пока неизвестно.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД ПО «ОБХОДУ ХАБАРОВСКА»

Тарифы для всех видов автотранспорта определены. Стоимость проезда по «Обходу Хабаровска» будет следующей:

- от 138 рублей для легковых машин;

- от 193 рублей для фургонов, пикапов и минифургонов (среднегабаритные транспортные средства);

- от 276 рублей для автобусов и грузовиков;

- от 552 рублей для автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов.

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