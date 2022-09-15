Черная жижа повсюду и грузовик на боку: тягач с битумом перевернулся на трассе «Колыма»

Битум растекся по обочине, когда тягач завалился на бок Фото: УМВД России по Магаданской области

Неосторожность водителя стала причиной экологического бедствия в Магаданской области. Черная река из раскаленных нефтепродуктов разлилась по обочине, пропитав собой землю вокруг.

ЧЕРНОЕ НАВОДНЕНИЕ

Вечером 14 сентября в ОМВД России по Хасынскому району поступило сообщение об аварии на федеральной дороге «Колыма». Многотонный тягач с цистерной, наполненной горячим дорожным битумом, опрокинулся на бок на 1803 километре трассы. Прибывшие на место правоохранители увидели огромную черную лужу, которая растекалась из-под фуры.

РАЗЛИВ У ОБОЧИНЫ

50-летний водитель грузовика МАН TGA 33.430 ехал по маршруту. В салоне тягача с ним находился 46-летний пассажир. В какой-то момент мужчина потерял управление над машиной. По инерции ее повело в сторону. Тяжеловесная техника вылетела в кювет и грузно завалилась на бок. Удара о землю цистерна не выдержала. Емкость разгерметизировалась, и из нее потекла черная раскаленная река из нефтепродуктов.

Нефтепродукты из цистерны образовали черную лужу под грузовиком Фото: УМВД России по Магаданской области

- Водитель и пассажир получили травмы, когда грузовик завалился набок, но горячий битум на них не попал, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владислав Клепцов, представитель Управления ГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Пострадавших мужчин доставили в Хасынскую районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС обеспечили безопасное движение машин на участке дороги, где перевернулся тягач. Проезд по трассе открыт. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Пока объем разлива до конца неясен. Как рассказали в Управления ГИБДД, собственник еще не представил документы, в которых указан объем перевозимого битума. Однако согласно данным в открытых источниках, он может достигать 20-25 тонн. Отметим, что попадание нефтепродуктов в почву неизбежно ведет к ее загрязнению и гибели растений вокруг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зверски зарезал спящих: житель Колымы убил мать и сына из-за обиды, которую забыл

Жителя Магаданской области осудят за двойное убийство матери и сына (подробнее)

Подозревали в воровстве «Доширака»: дети избили ребенка в палаточном лагере под Хабаровском

Пятеро мальчиков подрались в детском лагере «Спецназ дети» под Хабаровском (подробнее)