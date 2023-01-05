Водитель мертв, снегоход вдребезги: на Колыме мужчина погиб в жесткой аварии с грузовиком

Пассажир снегохода доставлен в больницу в тяжелом состоянии Фото: ГИБДД по Магаданской области

Небольшая вмятина на грузовике, кругом разбросаны какие-то детали, рядом стоит лишь оставшаяся после жесткого столкновения часть от снегохода, и тут же лежит мертвое тело… Эту страшную картину увидели госавтоинспекторы и следователи, когда приехали на место аварии в Ягоднинском районе Колымы накануне, 4 января.

Смертельное ДТП случилось рядом с поселком Синегорье. Погибший оказался водителем снегохода, как выяснилось, в этой аварии пострадал еще один человек – его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

- Госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы установили, что произошло встречное столкновение снегохода Lunx sky doo и грузового автомобиля «Урал» под управлением 32-летнего гражданина, - рассказали в областном ГИБДД.

Шансов избежать смерти при таком столкновении у водителя снегохода, вероятно, не было, травмы оказались не совместимы с жизнью. Погибшему мужчине было всего 32 года. Пострадавшим оказался пассажир снегохода, о его дальнейшей судьбе, и о том, удалось ли медикам помочь человеку, оперативники не сообщили.

Сейчас полиции предстоит провести проверку и разобраться, что произошло на трассе, кто был виновником аварии и при каких обстоятельствах произошло страшное столкновение.

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