Устроил кровавое месиво в квартире: мужчина хладнокровно забил ножом и топором знакомого в ЕАО

Пенсионер совершил жестокое убийство в ЕАО Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Жуткое убийство произошло в поселке Смидович в апреле 2022 года. Ссора между двумя мужчинами закончилась кровавой бойней, унесшей жизнь одного из них.

По версии следствия, двое знакомых решили отдохнуть за бутылкой крепкого. Мужчины пришли домой к 67- летнему Михаилу (имя изменено, - прим. ред.) в квартиру на улице 30 лет Победы. Постепенно их задушевный разговор перешел в ссору.

Михаил с Анатолием (имя изменено, - прим. ред.) начали выяснять отношения на повышенных тонах. Крики не утихали несколько минут. Впав в ярость, хозяин квартиры схватил нож. Он начал без разбора наносить удары своему оппоненту. Анатолий получил множественные ранения и уже не мог дать отпор. Но это не остановило нападавшего. Михаил взял топор и нанес еще несколько решающих ударов.

- Потерпевший получил многочисленные ранения и скончался на месте от полученных травм, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования были опрошены свидетели, проведены судебные экспертизы. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение пенсионеру. Его взяли под стражу до вынесения приговора, а уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Если вину мужчины признают, его могут лишить свободы на срок от восьми до 12 лет.

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