Мертвого мужчину нашли в горящем доме в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 января мощный взрыв резко оборвал утренний сон жителей Индустриального района Хабаровска. Озадаченные неожиданным звуком жители частного сектора выбежали на улицу, которая была заполнена густым смогом. Источником черного дыма был пылающий одноэтажный дом на улице Гастелло.

Около 6:30 соседи вызвали пожарных. 12 спасателей на трех машинах выехали на место ЧП. К моменту их прибытия здание было полностью охвачено огнем, который успел перекинуться на соседние деревянные постройки. Расчеты приступили к тушению огня.

- Работу усложнял хлам вокруг дома. На улице лежали стройматериалы и легковоспламеняющийся мусор. Рядом с основным зданием стояли деревянные постройки. Все это мешало потушить огонь в короткие сроки, - рассказали в ГУ МС России по Хабаровскому краю.

Очевидцы рассказали пожарным о взрыве, который они услышали накануне. Его причиной стал газовый баллон, стоявший в хозяйственной пристройке. Металлическое основание емкости нашли на улице. Его выбросило во двор взрывной волной. Спасатели быстро сформировали звено газодымозащитной службы, чтобы пройти внутрь дома для поиска возможных пострадавших. Уже скоро пожарные нашли труп мужчины в одной из построек.

Борьба с огнем продолжалась около пяти часов. К 8:00 пожар был локализован на площади 70 квадратных метров, а в 11:25 – полностью потушен. Дознаватели приступили к осмотру места ЧП.

- На данный момент причина пожара неизвестна. Личность погибшего мужчины устанавливает следком, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Они проведут проверку и экспертизы, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося.

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