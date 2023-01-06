«Амур» вырвал победу у «Барыса» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Подопечные Вадима Епанчинцева проводят уже второй матч новогодней домашней серии. Гостями хабаровчан стали игроки из Казахстана. Команды уже дважды встречались по ходу сезона.

Первый период прошел под диктовку удалений. Судьи уже на второй минуте встречи отправили в штрафбокс игрока «Барыса». Однако это большинство дальневосточников никому не запомнилось. Куда более зрелищная игра была в равных и усеченных составах.

В середине игрового отрезка два игрока гостей оказались на скамейке штрафников и дали шанс хабаровчанам поиграть в формате «пять на три». Этим игроки «Амура» с радостью воспользовались. Ян Дрозг хлестким броском в дальний угол открыл счет в матче.

Под занавес периода «тигры» схлопотали ненужное удаление и были вынуждены начинать вторую двадцатиминутку в меньшинстве. На 21 минуте Шестаков сравнял счёт броском в ближний угол. Паритет сохранился всего на три минуты. Барулин после комбинации с партнером вышел на оперативный простор и пробил вратаря «Барыса» - 2:1.

Игра гостей будто расклеилась после пропущенной шайбы, но спортсмены нашли в себе силы и за две минуты до конца периода организовали атаку. Бракко перехватил шайбу в средней зоне и вывел Шевченко на рандеву с Калниньшом. Казахский игрок был точен - 2:2.

В третьем периоде игрокам обеих команд пришлось начинать все заново, ведь игра шла до первой заброшенной шайбы. На 57 минуте Бракко в одиночку разобрался с защитником «тигров», после чего послал снаряд на дальнюю штангу, где ее подкараулил Линден Вей - 2:3. Хабаровчане впервые в матче оказались в роли догоняющего.

Спасло хозяев от проигрыша удаление игрока казахского клуба и вовремя снятый вратарь. При игре «шесть на четыре» дальневосточники расположились в зоне «Барыса» и начали перепасовку в поисках момента для броска. Такой нашелся - молодой форвард Никита Гребенкин точно отправил шайбу за спину Гудачеку, сравняв счет - 3:3.

Игра перетекла в овертайм, где завершить матч мог Иван Николишин. Но нападающему в пределах правил мешали сразу два защитника. Дополнительная пятиминутка вышла без голов. А вот в серии буллитов на точное попадание Бракко «Амур» ответил шайбами Гребенкина и Бочарова.

Однако расслабляться игрокам некогда. Ответный матч состоится сегодня, 6 января в 17:00 по местному времени в «Платинум Арене».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неприятные подарки: «Амур» не забил ни одной шайбы в матче ДВ дерби

Хабаровский «Амур» всухую уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ (подробнее)

Не повезло, не фартануло: в серии матчей между хабаровским «Амуром» и «Адмиралом» пока что ничья

«Амур» уступил в дальневосточном дерби «Адмиралу» со счетом 1:3 в Хабаровске (подробнее)