«Амур» проигрывает «Адмиралу» второй матч подряд Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После неудачного матча в Хабаровске серия двух дальневосточных коллективов переехала во Владивосток на лед «Фетисов Арены». Именно там три недели назад «тигры» выиграли первую встречу дерби.

В начале первого периода болельщикам показалось, что игроки мыслями уже за праздничным столом, а телом - на площадке. Бросков поначалу не было видно ни от одного из коллективов. Близки к цели были «моряки». Угрозу от ворот отвел Янис Калниньш.

После непродолжительной паузы сценарий игры немного изменился. Если сначала команды проявляли активность в нейтральной зоне, то ближе к экватору периода они переместились в зону «Амура».

В начале второго игрового отрезка арбитры отправили форварда хабаровчан Яна Дрозга на скамейку штрафников. Но большинство «Адмирала» не задалось, ведь вслед за словенцем в бокс поехал чех Червени, уравняв составы на льду.

При игре в полных составах гости допустили фатальную ошибку на чужой синей линии, что обернулось выходом «моряков» в зону «Амура». Либор Шулак завершил контратаку мощным броском с дальнего пятака. Калниньш оказался бессилен.

В третьем периоде хозяева стали играть по счету и ушли в глухую оборону. Форварды «Амура» вновь и вновь сталкивались с защитой, но найти ключи к воротам в этот раз не смогли.

«Тигры» сняли вратаря за две минуты до финальной сирены. Однако склонить чашу весов в свою сторону, и сравнять счет у них не удалось. За несколько секунд до конца Горшков с передачи Чебыкина отправил шайбу в пустые ворота хабаровчан, установив окончательный счет.

Заключительный матч 2022 года «Амур» проведет 30 декабря во Владивостоке против того же принципиального соперника.

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