«Амур» начал выездную серию с поражения Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился первый зимний перерыв. Хабаровский «Амур» успел отдохнуть и провести мини-сборы в Сочи. Первый матч подопечным Вадима Епанчинцева предстояло провести в Магнитогорске с лидерами Восточной конференции - «Металлургом».

В составе дальневосточников за это время наметился ряд перемен. К команде присоединились защитники Евгений Кулик и Яков Рылов, а также нападающий Александр Кузнецов.

Первый период целиком остался за гостями. «Тигры» показали свой оскал со старта матча. Иван Николишин мощно «щелкнул» по воротам Эдди Паскуале, но рикошет сыграл в пользу соперников, и шайба оказалась в поле.

«Магнитка» грозно огрызалась. Зернов и Карпов чуть было не вывели «магнитку» вперед, но защитник Руслан Педан мужественно принял каучуковый снаряд на себя. Особенно в составе «Амура» выделялся Никита Гребенкин. Для него этот матч был особенным, ведь молодой форвард играл против бывшей команды на родном для себя льду. Несколько раз он обострял ситуацию сам, в конце игрового отрезка Гребенкин сделал передачу на Артура Гиздатуллина, который быстро вкатил в зону и «с кистей» отправил шайбу между щитков вратаря - 1:0.

Во втором периоде фокус игры сместился на владения Яниса Калниньша. Очень активно действовали легионеры «Магнитки», но забросить им не удалось. Калниньш в этом периоде отразил все 13 бросков. «Амур» ответил 12 выстрелами по воротам. Ни один из них не оказался за «ленточкой».

Третий игровой отрезок позволил «тиграм» связать соперника по рукам и ногам. Активная игра в атаке заставила соперников прижаться к своим воротам. Но чуть позднее произошло то, чего все 50 минут добивалась «Магнитка». Николай Голдобин нашел на пятаке клюшку Филиппа Майе, который подставлением отправил шайбу за спину Калниньша, сравняв счет.

Почувствовав в себе силы, игроки «Металлурга» будто проснулись и побежали в атаку. В безобидной ситуации зарубежные игроки хозяев за четыре минуты до конца вырвались вперед. Шайбу на свой счет записал Карри. «Амуру» ничего не оставалось, кроме как снять вратаря и штурмом постараться сравнять счет. За 40 секунд до конца Лайпсик отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет на табло - 1:3.

Следующий матч хабаровчане проведут в Уфе против «Салавата Юлаева». Встреча состоится 21 декабря.

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