«Амур» не смог в третий раз одолеть «Адмирал» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Третий матч за последние несколько дней между «Амуром» и «Адмиралом» - радость для местных болельщиков, ведь впереди предстоит длительный перерыв. Перевес в противостоянии на стороне хабаровчан, но приморцы решили исправить сложившуюся ситуацию.

«Амур», как и подобает хозяевам, с первых минут прибрал инициативу к рукам. Уже в первой смене Сергей Лапин отметился двумя опасными бросками. Соперник остро огрызался, проводя стремительные контратаки.

Под занавес первого периода «Адмирал» выиграл вбрасывание в своей зоне. Шайбу подхватил Александр Шевченко и умчался навстречу Евгению Аликину. Не особо опасный бросок угодил в ближнюю «девятку» над плечом вратаря - 0:1.

Мириться с таким раскладом «тигры» не стали. Спустя минуту хозяева в большинстве расставились в зоне приморцев, растянули игроков обороны и вывели Станислава Бочарова на убойную позицию. Форвард снайперским выстрелом восстановил паритет - 1:1.

Во втором периоде Ян Дрозг отличился со знаком «минус». За нарушение правил он был наказан двойным малым штрафом. И если одноклубники справились с первыми двумя минутами, то во время «убийства» второго меньшинства начался пожар. Нападающему Николаю Чебыкину удалось замкнуть прострел на пятак и вывести «Адмирал» вперед - 1:2.

В третьем игровом отрезке «Амур» вновь подвела дисциплина. Даже после выхода пятого полевого на лед команде не удалось выравнять игру. Только во второй половине периода все сочетания игроков нацелились на ворота, но шайба упорно не хотела залетать в створ. За полторы минуты до сирены хозяева сняли вратаря, но хеппи-энд не повторился. Червени поразил пустые ворота, поставив точку в матче - 1:3.

- Наверное, где-то сегодня не хватило свежести, больше, наверное, в атаке. Но тем не менее играли от первой до последней секундочки. В таких играх не имеем права пропускать в большинстве. Наверное, где-то надломил этот гол. Но команда горела сегодня, хотела победить. Это хоккей, спорт. Кто-то выигрывает, к сожалению, не мы, - прокомментировал итог матча Вадим Епанчинцев, главный тренер хоккейного клуба «Амур».

Следующий матч хабаровчане проведут на выезде против одного из лидеров Восточной конференции - магнитогорского «Металлурга». Встреча состоится 19 декабря.

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