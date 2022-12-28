В серии между командами пока ничья - 2:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Четвертая встреча Хабаровска и Владивостока на льду «Платинум Арены» собрала аншлаг. Поболеть за родных «тигров» собрались 7 100 человек, чего не было очень давно. К тому же это последний домашний матч в 2022 году.

Как и подобает хозяевам, первый период «Амур» начал, на радость болельщикам, активно. В первой же смене Бочаров нанес опасный бросок по воротам Серебрякова, а Ян Дрозг заставил «моряков» удалиться.

Большинство «тигров» не задалось, а игра в равных составах и явно расклеилась. «Адмирал» не смог этим не воспользоваться. По воротам Евгения Аликина бросали отовсюду, даже не с самых удобных позиций. Один из таких бросков отразился на счете. Либор Шулак реализовал численное преимущество своей команды. Сделав два шага от синей линии, защитник точно поразил цель.

Второй период значительно отличался по стилю игры. «Амур» прибрал к своим рукам инициативу, часто запирали соперников в их зоне, но и таких титанических усилий не было достаточно, чтобы исправить положение. Напротив, редкие контратаки игроков из Владивостока позволили нанести всего лишь девять бросков в створ. Один из них оказался точным. Под занавес игрового отрезка форвард Дмитрий Сидляров вырвался на оперативный простор перед Ликиным и точно запустил шайбу «в домик», увеличив отрыв - 0:2.

Погоня за «дефицитом» вынудила подопечных Вадима Епанчинцева бросить все силы вперед. «Адмирал» упростил игру, чтобы справиться с таким натиском. То и дело соперники выбрасывали шайбу из своей зоны, а также выстраивали оборонительные редуты на подступах к синей линии. Но все же протиснуться «тиграм» удалось. Никита Гребенкин по правому борту резко выдал «парашютик» в центр зоны. На такую своеобразную передачу откликнулся Балдаев, который поймал снаряд рукой и выдал точный пас на клюшку новоиспеченного капитана - Ивана Николишина. Нападающий оказался точен - 1:2.

Главный тренер «Амура» пошел ва-банк и снял вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Хозяева льда заперли соперников в зоне и надеялись любой ценой занести шайбу за «ленточку». Дальше пятака каучуковый диск идти никак не хотел. А на последних секундах финальный счет на табло установил Александр Горшков, убежав к пустым воротам.

До Нового года коллективы еще дважды встретятся во Владивостоке. Матчи пройдут 29 и 30 декабря.

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