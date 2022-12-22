«Амур» победил в гостях Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Тигры» провели второй матч гостевой серии. На этот раз команда выезжала в Уфу, где встретилась с местным «Салаватом Юлаевым», который долгое время не могли обыграть на их льду. В этом сезоне проклятие «Уфы-Арены» было снято.

В состав хабаровчан вернулся Ярослав Лихачев. Также нашли место для Барулина и Минаева.

Первые минуты встречи соперники прощупывали друг друга. На каждом сантиметре ледовой площадки игроки действовали жестко, будто устроили конкурс на самый эффектный силовой прием. Как известно, разрушать легче, чем созидать. Поэтому первые опасные моменты появились после коммерческого перерыва.

На седьмой минуте Кэмерон Ли получил шайбу на синей линии и мощно бросил «с кистей» впритирку со штангой. Голкипер уфимцев оказался бессилен, и «Амур» вырвался вперед. Гол немного взбодрил соперников, но характер игры не изменился.

На перерыв дальневосточники ушли в качестве лидеров. На старте второй двадцатиминутки игроки «Салавата Юлаева» вспомнили, что они играют перед домашними трибунами. Позиционные атаки могли вскружить «тиграм» голову, но вот пробить ворота Яниса Калниньша не удалось.

На экваторе игрового отрезка при игре «четыре на четыре» уфимцы смогли сравнять счет. Но радость трибун продлилась недолго. Спустя две минуты Гиздатуллин получил передачу от Кэмерона Ли, бросил по воротам и оказался первым на добивании - 2:1. Прошло еще две минуты, и отличившийся защитник Ли в очередной раз поучаствовал в результативной атаке. Номер 77 зашел в зону, заложил вираж и с разворота поразил цель - 3:1.

Под занавес периода Павел Махановский с шайбой выскочил из-за ворот на пятак, но не смог нанести бросок. На помощь партнеру пришел Александр Шаров, который отправил снаряд в пустой угол, огорчив вратаря Илью Ежова, который вышел на замену.

Третий период мог пройти незаметно. Но его скрасил кулачный поединок Дроздова и Ли. Защитник «Амура» записал на свой счет хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка - прим. ред.). Бросок Ярослава Лихачева за полторы минуты до конца игры поставил финальную точку во встрече - 5:1.

Уже 23 декабря подопечные Вадима Епанчинцева скрестят клюшки с омским «Авангардом» в попытке закрепиться в зоне плей-офф.

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