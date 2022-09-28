Полтора месяца матерят растения: школьники из Хабаровска кошмарят цветочный магазин

Сотрудники призывают родителей угомонить подростков Фото: скриншот из видео

Работникам цветочного магазина не дают спокойно работать вот уже полтора месяца. Компания мальчиков каждый день, как по расписанию, приходит на Ладожскую, 25 и материт всех и вся. Войну с растениями подростки ведут «добросовестно», не упуская возможности погорланить на публику.

- Они заходят к нам стабильно, практически ежедневно, с четырех до шести вечера. Иногда в это время у нас находятся клиенты. Очень неловко и стыдно перед посетителями. Никакого житья уже нет, работать не дают, - рассказала «КП» - Хабаровск» сотрудница цветочного магазина, так полюбившегося школьникам.

Что же делает компания ребятишек? Обычно они открывают дверь и выкрикивают рандомные ругательства. По словам работников, порой несовершеннолетние устраивают целые нецензурные концерты, по очереди забегая в магазин и осыпая всех отборными матами. Все это так надоело владельцам, что они купили и повесили камеру видеонаблюдения на вход в магазин.

- Теперь мы смогли снять, что у нас происходит. То, что удалось зафиксировать, это вообще самое невинное. Обычно они намного хлеще представление дают. Кто-то из посетителей в шоке от их поведения, кто-то ссылается на молодость и глупость.

В полицию владельцы не обращались. Говорят, не видят смысла, так как физического или материального ущерба подростки не приносят. По словам очевидцев, выглядят мальчики опрятно, они явно из хороших семей. Внимание к этой истории решили привлечь, чтобы родители увидели со стороны поведение своих чад и остановили поток брани. Большего сотрудники не требуют. Пока что личности школьников не установлены достоверно, поэтому информации о реакции родителей на происходящее нет.

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