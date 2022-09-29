Едва не сгорели заживо: мужчины из Комсомольска разлили спирт и устроили пожар в квартире

Пожарных вызвали соседи Фото: Александр КОЦ

В 12:00 в Комсомольске произошел пожар на Вокзальной, 66. Двое мужчин обгорели в запертой квартире. Предварительной причиной произошедшего считают пролитый на себя спирт.

Пожарных по адресу вызвали соседи, которые заметили расползающийся по подъезду дым. Когда сотрудники приехали на место, то увидели, что мужчины внутри находятся в невменяемом состоянии.

- Огонь не перекинулся на мебель или другие вещи в квартире. На пострадавших обгорела одежда. От количества выпитого алкоголя они не могли разговаривать или стоять, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Один из мужчин получил 50% ожогов тела. Его срочно увезли в реанимацию. Второй во время спасения ползал по комнате на четвереньках и бормотал что-то нечленораздельное. Его также доставили в больницу.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока что достоверная причина возгорания не установлена, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Жмеренецкая, представитель УМВД по Комсомольску-на-Амуре.

Очевидцы рассказывают, что мужчины частенько собирались для совместного распития спиртного, но в этот раз посиделки обернулись трагедией. Соседи подозревают, что мужчины могли поджечь сами себя. Они распивали крепкий алкоголь, который пролился на их одежду. Из-за сильного алкогольного опьянения они могли нечаянно устроить пожар и не суметь потушить его. Каким именно образом спирт воспламенился, остается загадкой.

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