Застукал в постели с соседом: житель Хабаровска не оставил живого места на мужчине, с которым ему изменила любимая

За плечами мужчины уже были криминальные эпизоды в виде кражи, причинения легкого вреда здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кирилл (все имена изменены - прим. ред.) жил с девушкой в одной из комнат коммуналки на улице Воровского. Перебивался с подработки на подработку, иногда выпивал, но все же старался строить семью. Пока в один момент какую-никакую идиллию не нарушил приехавший погостить друг Андрей.

ЖИЗНЬ НА ТРОИХ

Андрею так понравилось здесь, что он решил остаться и въехал в соседнюю комнату. Жили плюс-минус дружно, иногда все вместе выпивали. Одна из таких попоек в августе 2022 года закончилась трагически.

Когда Кирилл как-то заглянул в одну из комнат, его словно ударило кувалдой. По его словам, он увидел свою возлюбленную в постели с другом. И они далеко не просто прилегли отдохнуть. В то же время изменщица утверждает, что она просто целовалась с соседом.

Тем не менее увиденное стало для Кирилла не просто шоком, а личным оскорблением. Возлюбленную он фактически вышвырнул в соседнюю комнату, а сам остался разбираться с другом-предателем.

КОРОТКИЙ РАЗГОВОР

Отношения мужчины выясняли недолго. Кирилл накинулся на Андрея с кулаками, несколько раз ударил по лицу и коленям. Дальше в ход пошел неустановленный предмет, которым оскорбленный мужчина нанес ранения. Сам Кирилл говорит, что это были ножницы - якобы после убийства он их помыл и положил обратно. Но экспертиза этого не подтверждает.

В этот момент изменщица вместе с подругой уже провалилась в пьяный сон. Кирилл, разделавшись с обидчиком, тоже ушел на боковую. Тело Андрея всю ночь пролежало в свободной комнате, пока наутро компания не вызвала полицию.

РЕАКЦИЯ

За плечами Кирилла уже были криминальные эпизоды в виде кражи и причинения легкого вреда здоровью. Но до судов они не доходили. В этот раз ему предъявили более серьезное обвинение - в убийстве.

- Мужчина признал, что нанес убитому два удара, но их на самом деле было больше. На вопрос: «Почему сразу не вызвал скорую помощь?» ответил, что не бывал в подобных ситуациях и испугался, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Подласенко, старший помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.

Кирилл до последнего настаивал на том, что бить, а тем более убивать, не хотел. Это, по его словам, была самооборона. Но следствие и суд пришли к иному мнению.

- Суд с учетом позиции прокурора назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приговор в законную силу не вступил.

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