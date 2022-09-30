Музыкант даже взял с собой ноты Фото: скриншот из видео

58-летний житель Магадана отправился добровольцем на частичную мобилизацию в России 2022. Мужчина – профессиональный музыкант. Он играет на саксофоне, и его знает полгорода. Инструмент он, конечно, взял с собой.

ЗВУКИ МУЗЫКИ

Его товарищи по службе собрались вечером вместе только для одного: послушать волшебные мелодии, которые он играет. Небольшой концерт для новых знакомых мужчина дал в пункте сбора призывников.

- Мурашки по всему телу, даже руки трясутся. Вся казарма пришла послушать. Он рассказал, что 30 лет проработал в нашем музыкальном театре, а сейчас пошел добровольцем, чтобы поднимать таким, как мы, боевой дух, - сказал автор одного из видеороликов с мини-концерта.

Мужчина исполнил несколько мелодий известных отечественных эстрадных и зарубежных песен. Судя по лицам собравшихся, это тронуло всех до глубины души. Они с восторгом делятся впечатлениями о музыканте, а их лица светятся радостью.

ЗАВОРАЖИВАЕТ ВЕСЬ ГОРОД

Когда мобилизованные мужчины прислали видеозаписи в Telegram-канал Nemagadan, многие узнали героя роликов. Он нередко играет на улицах города, поэтому часто встречается жителям Магадана про пути домой или по делам.

- Я видела его я в начале сентября, когда шла на работу. Он стоял и играл разные песни недалеко от торгового центра. Я не знаю, как его зовут, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена, жительница Магадана.

- Увы, я не знаю как его зовут. Слушала его исполнение возле магазина «Северное сияние» и на автовокзале. Очень понравилось, - поделилась с «КП» - Хабаровск» другая очевидица.

Поскольку другой информации о личности отважного музыканта раздобыть не удалось, корреспондент «КП» - Хабаровск» обратился в театр, где по рассказам мужчин, работал саксофонист. Там, однако, эту информацию не подтвердили, заявив, что это не их сотрудник. «КП» - Хабаровск» продолжает искать людей, которые могли бы рассказать о мужчине больше информации.

Если вы знаете какую-либо информацию о мужчине, просим поделиться с нами по почте red.habkp@phkp.ru ил по телефону +7 (4212) 782-603

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