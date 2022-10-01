Второй день рождения: именинник едва не погиб в пожаре в ЕАО

Пожарным пришлось эвакуировать мужчину через окно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничная вечеринка едва не закончилась трагедией для жителя Биробиджана, который отмечал свои именины. Вместо веселья и поздравлений мужчине пришлось пережить настоящий кошмар.

ВСЕ ПРОИЗОШЛО ВНЕЗАПНО

День для именинника прошел как обычно, за исключением участившихся звонков от друзей и близких. Он принимал поздравления и готовился вечером отпраздновать День рождения. Но в какой-то момент планы резко изменились.

Жители одного из домов на улице Шолом-Алейхема почувствовали едкий запах гари, который заполонил весь подъезд. С каждой минутой он все больше усиливался. Жильцы забеспокоились и начали искать источающий вонь источник. Они нашли квартиру, из которой шел дым, но на стук и звонки в дверь никто не реагировал. Перепуганные жители решили вызвать пожарных.

Прибывшие на место спасатели быстро сориентировались, определив очаг возгорания. Оказалось, что пожар возник на третьем этаже. В квартире находился ее хозяин, который не мог самостоятельно выбраться из огненного эпицентра.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Сотрудникам МЧС пришлось быстро разворачивать спасательную операцию, чтобы вызволить мужчину из огненной ловушки. Попасть внутрь квартиры через дверь было невозможно, так как открыть ее хозяин не мог. Спасателям пришлось эвакуировать его через окно. Пожарные разложили автолестницу. Они помогли пострадавшему спуститься вниз, где его уже ждали медики. Врачи осмотрели мужчину, убедились, что его жизни ничего не угрожает и оказали первую помощь.

Чтобы попасть в квартиру и потушить огонь, сотрудникам МЧС пришлось срезать дверь болгаркой.

- Огонь распространился на пять квадратных метров. Горели домашние вещи и мебель. Потушить пожар получилось быстро. Никто из жильцов дома не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Причина возгорания пока неизвестна. Одна из версий – неаккуратное обращение с огнем при курении. Специалисты проведут экспертизы, которые позволят точно сказать, из-за чего произошел пожар. Одно можно сказать наверняка – этот День рождения стал вторым для жителя Биробиджана. Мужчина точно запомнит его надолго.

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