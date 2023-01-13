«СКА-Нефтяник» вышел в лидеры Чемпионата России Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Игроки «СКА-Нефтяника» успели соскучиться по хоккею и второй матч подряд демонстрируют великолепную форму с одной единственной целью - собрать все возможные трофеи в сезоне 2022-2023.

Встреча со «Стартом» стала своего рода продолжением поединка против ульяновской «Волги». Подопечные Михаила Пашкина устроили почти беспрерывную осаду ворот соперников.

Хозяева поля смогли создать внушительное количество голевых моментов, реализовав только половину из них. Быстрый гол капитана команды Юрия Шардакова с левого фланга обескуражил нижегородцев. Следующего сообщения о забитом голе пришлось ждать почти 10 минут. Защитник Василий Грановский откликнулся на подачу углового удара и отправил мяч точно в сетку. На 28-й минуте единственный легионер Туомас Мяяття довел счет до внушительного, но буквально через несколько минут передачей через все поле игрока «Старта» вывели на рандеву с голкипером «СКА-Нефтяника» - 3:1. Недолго расстраиваясь, по аналогичной схеме форвард Никита Иванов вновь вернул разницу в голах перед началом перерыва - 4:1.

Второй тайм полностью прошел под диктовку хозяев арены «Ерофей». На 51-й минуте отличился Алан Джусоев. На 64-й минуте его поддержал лучший бомбардир клуба Владимир Каланчин. Юрий Шардаков отличился дублем с углового удара на 68-й минуте. Счет мог быть и больше, но «СКА-Нефтяник» не смог реализовать два 12-метровых удара в исполнении Калинина и Шардакова. Впрочем, это не испортило общего ощущения от игры. Финальную точку в матче поставил Алексей Торгонский, установив счет 8:1.

Эта победа позволила дальневосточникам стать единоличным лидером таблицы чемпионата России.

Ближайшие четыре матча хабаровчане проведут на выезде. Гостевой тур по маршруту Новосибирск - Кемерово - Мурманск - Архангельск начнется 15 января с матча против «Сибсельмаша».

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