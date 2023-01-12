После 48 игр «Амур» занимает последнюю строчку Восточной конференции Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Очередная гостевая встреча «Амура» началась с выезда к принципиальному сопернику. «Нефтехимик» - прямой конкурент за попадание в зону плей-офф. В последнее время у «тигров» складываются непростые отношения с «волками». Например, в сезоне 2019-2020 «Нефтехимик» вырвал у «Амура» путевку в кубковое противостояние.

Коллективы уже дважды встречались в этом сезоне, поэтому начали предпринимать активные действия с первых минут. И если в первую пятиминутку подопечные Епанчинцева пытались найти ключи к воротам, то позже соперники заставили дальневосточников ошибаться и нарушать правила.

На чужой синей линии «Амур» умудрился дважды потерять шайбу. После одной из потерь защитнику Кэмерону Ли пришлось совершить фол «последней надежды» против выскочившего на дуэль с вратарем форварда «волков». Недолго думая, судья поднял руку над головой и назначил буллит. В противостоянии Аликина и Камара первый вышел победителем, сохранив ворота сухими.

Еще до конца первого периода судьи начали пристальнее следить за гостями и еще трижды отправляли «тигров» в штрафной бокс. Одно из таких удалений принесло плоды со знаком «минус». Игроки «Нефтехимика», как по учебнику, расчертили комбинацию и отправили шайбу в ворота. Отличился Вячеслав Лещенко. После этого хозяева имели возможность укрепить преимущество в формате «пять на три», но «Амур» проявил характер и выстоял.

Во второй двадцатиминутке гости были значительнее активнее. Хабаровчане переигрывали нижнекамцев не только по движению, но также и по броскам. Несколько опасных голевых моментов разбивались о надежную игру голкипера «Нефтехимика».

Накопившаяся усталость за два периода не позволила так же активно действовать в финальном отрезке. Однако хозяева смогли организовать несколько острых выходов, заставив показать Евгения Аликина свое мастерство. Матч завершился с минимальным перевесом соперника - 1:0.

«Тигры» отправляются в Минск, где уже 13 января встретятся с местным «Динамо».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кошачье противостояние: «Амур» оказался сильнее «Барыса» в Хабаровске

Хабаровский «Амур» в серии буллитов переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ (подробнее)

Неприятные подарки: «Амур» не забил ни одной шайбы в матче ДВ дерби

Хабаровский «Амур» всухую уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ (подробнее)

Не повезло, не фартануло: в серии матчей между хабаровским «Амуром» и «Адмиралом» пока что ничья

«Амур» уступил в дальневосточном дерби «Адмиралу» со счетом 1:3 в Хабаровске (подробнее)