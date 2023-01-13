Мертвая рыба по всей бухте: массовый выброс иваси произошел в Сахалинской области

Так выглядит побережье бухты Первухина Фото: СКТУ ФАР

Массовый выброс рыбы на берег случился на острове Кунашир в Сахалинской области. Тысячи мертвых туш усыпали берег бухты Первухина. Специалисты уточнили, что выбросило один вид: дальневосточные сардины иваси.

Специалисты исследовали территорию Фото: СКТУ ФАР

На место незамедлительно выехали сотрудники межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания СКТУ. Они исследовали берег и уточнили, что выбросы произошли со стороны Охотского моря. Туши лежат на территории всей береговой линии бухты. При этом видимых загрязнений в районе не наблюдается.

- Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частными явлениям, - рассказали в Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

На данный момент понять достоверные причины произошедшего невозможно. Экологи подчеркнули, что в таких ситуациях проводится детальный объемный анализ ситуации: был ли шторм, есть ли в рыбе ядовитые вещества, был ли разлив веществ в акватории.

На данный момент идет выяснение причин выброса Фото: СКТУ ФАР

- Если бы это был апрель-июнь, а рыба тихоокеанской сельдью - здесь ничего бы не было удивительного. Такие выбросы у нас происходят регулярно. Этот вид рыбы нерестится у берега, и периодически их выносит штормом либо сдвигает льдинами против их воли. В случае с иваси дело совсем другое. На моей памяти это первый раз, когда произошло что-то подобное. Это глубоководная рыба, добывают ее в открытом океане, к берегу она не подходит. Здесь невозможно назвать хоть какую-то предположительную причину, - рассказал «КП» - Хабаровск» Константин Зайцев, эколог с Сахалина.

Туши иваси заполнили берег Фото: СКТУ ФАР

Напомним, летом 2022 года массовый мор карасей произошел в Хабаровском крае. Тогда туши находили со странными язвами и пятнами. Тогда ситуацию прояснили также после анализа. Выяснилось, что погибшим видам не хватило кислорода в воде. Они зашли на зимовку в протоки и озера. Из-за высокого колебания уровня воды в Амуре у них не осталось шансов получить достаточно воздуха после схода льда. Помимо этого, некоторые виды заболели инфекционным заболеванием - псевдоманозом. Это произошло из-за низкого уровня воды в местах зимовки отдельных особей.

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